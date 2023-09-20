https://crimea.ria.ru/20230920/vsu-lishilis-esche-dvukh-samoletov--bombardirovschika-i-istrebitelya-1131552463.html
ВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя
ВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя - РИА Новости Крым, 20.09.2023
ВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя
Армия России уничтожила за сутки еще два самолета ВСУ – бомбардировщик и истребитель, а также 42 украинских беспилотника в разных районах. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T15:18
2023-09-20T15:18
2023-09-20T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила за сутки еще два самолета ВСУ – бомбардировщик и истребитель, а также 42 украинских беспилотника в разных районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области россисйкий ударны беспилотник поразил украинский истребитель МиГ-29.Также за сутки в районе одиннадцати населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российские военные уничтожили 42 дрона противника.Ранее 20 сентября ПВО в Севастополе отразили ракетную атаку. Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков - МинобороныРоссийские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дронов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, николаевская область, новости сво, авиация, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу , воздушно-космический силы (вкс), днепропетровская область, пво
ВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя
Минобороны: в зоне СВО уничтожены украинские бомбардировщик и истребитель
15:18 20.09.2023 (обновлено: 15:21 20.09.2023)