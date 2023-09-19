https://crimea.ria.ru/20230919/vsu-v-bezuspeshnykh-atakakh-poteryali-esche-625-boevikov---minoborony-1131524720.html

ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков - Минобороны

ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков - Минобороны - РИА Новости Крым, 19.09.2023

ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков - Минобороны

Российская армия отразила еще семь атак ВСУ, противник лишился 625 боевиков за сутки, а также военной техники, в том числе иностранной. Об этом сообщили во... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T16:39

2023-09-19T16:39

2023-09-19T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российская армия отразила еще семь атак ВСУ, противник лишился 625 боевиков за сутки, а также военной техники, в том числе иностранной. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны.Донецкое, Запорожское, Краснолиманское направленияНа Донецком направлении отражены две атаки штурмовиков ВСУ. Потери противника составили до 225-ти украинских боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab, две американские артиллерийские системы М777, е самоходная гаубица "Гвоздика".На Запорожском направлении отражена атака 71-й егерской бригады ВСУ, уничтожено более 175-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, поражены две самоходные артиллерийские установки Krab, артиллерийская система М777, самоходная гаубица "Акация", две гаубицы Д-30, орудия "Мста-Б" и Д-20.На Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.Южно-Донецкое, Купянское, Харьковское направленияНа Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ в районе Старомайорского, поражены живая сила и техника территориальной обороны. Потери противника составили свыше 115-ти боевиков, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица "Мста-Б".На Купянском фронте уничтожено до 20-ти военных ВСУ и два автомобиля, поражены гаубицы Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, поражены две артиллерийские системы М777 производства США."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127-ми районах. Кроме того, в районах Славянска и Богатыря ДНР поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. В районах Серебрянки, Григоровки, Александрополя ДНРпоражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотных летательных аппарата, 437 зенитных ракетных комплексов, 11960 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13167 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: уничтожены еще 640 боевиков и западная техникаРоссийские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дроновГруппировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), запорожская область, купянск, харьковская область, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу