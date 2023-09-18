https://crimea.ria.ru/20230918/gruppirovka-dnepr-razbila-pozitsii-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1131489300.html

Группировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области

Группировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Группировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области

Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем и боекомплектом, а также две позиции украинских подразделений. В... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T11:33

2023-09-18T11:33

2023-09-18T11:33

группировка войск "днепр"

херсонская область

новости сво

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем и боекомплектом, а также две позиции украинских подразделений. В общей сложности ВСУ потеряли свыше тридцати человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Одну из позиций врага российские бойцы разбили в островной зоне. Потери ВСУ здесь составили семь человек убитыми и трое – ранеными.Вторая позиция ликвидирована на Херсонском направлении. ВСУ лишились девяти боевиков, из которых пятеро – невозвратные потери.Кроме того, здесь же уничтожен 120 мм минометный расчет с семью членами экипажа и боекомплект к нему."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" Каховском направлении уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом", - уточнили в экстренных службах.Накануне сообщалось, что бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области гаубицу МСТА-Б с боекомплектом и экипажем, а также позиции одного из подразделений ВСУ.15 сентября Киев объявил об эвакуации семей с детьми из 31 села подконтрольной Украине части Херсонской области. В их числе - Веселое, Берислав, Красный маяк, Ольговка, Токаревка, Львовое и другие.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России смяла девять атак ВСУ: враг потерял 625 боевиковКрупная вооруженная группа ВСУ попала в плен на ХерсонщинеПотери ВСУ исчисляются тысячами, десятки атак отбиты - Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", херсонская область, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)