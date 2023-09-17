https://crimea.ria.ru/20230917/krupnaya-vooruzhennaya-gruppa-vsu-popala-v-plen-na-khersonschine-1131476537.html
Крупная вооруженная группа ВСУ попала в плен на Херсонщине
Крупная вооруженная группа ВСУ попала в плен на Херсонщине - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Крупная вооруженная группа ВСУ попала в плен на Херсонщине
Крупная вооруженная группа украинских боевиков попала в плен к российским войскам на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил врио региона Владимир... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T15:07
2023-09-17T15:07
2023-09-17T15:08
херсонская область
владимир сальдо
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Крупная вооруженная группа украинских боевиков попала в плен к российским войскам на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил врио региона Владимир Сальдо.По его словам, из мобилизованных в ВСУ прошлой осенью в строю осталось только 10% солдат, остальные погибли или были ранены. "Недавно один из областных военкомов на подконтрольной Киеву территории рассказал, что из мобилизованных прошлой осенью в строю осталось 10%. Остальные просто послужили пушечным мясом. Вероятность умереть или стать калекой – 90%", – отметил Сальдо.Глава региона отметил, что украинские военнослужащие все чаще сдаются в плен. Так как постепенно начинают понимать, "их жизни для военных начальников и политических главарей режима ничего не значат".Ранее пленный стрелок теробороны ВСУ рассказал, что на Украине мобилизуют мужчин под угрозой тюрьмы, а затем направляют неподготовленных и больных новобранцев на заведомо смертельные для них штурмы, угрожая расстрелом в спину.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможен ли военный переворот на Украине – мнениеБез оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направленииПочему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле боя
https://crimea.ria.ru/20230823/pochemu-vsu-otkazyvayutsya-obmenivat-plennykh-polskikh-naemnikov-1130897093.html
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херсонская область, владимир сальдо, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Крупная вооруженная группа ВСУ попала в плен на Херсонщине
Сальдо: российские бойцы взяли в плен крупную вооруженную группу ВСУ в Херсонской области
15:07 17.09.2023 (обновлено: 15:08 17.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Крупная вооруженная группа украинских боевиков попала в плен к российским войскам на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил врио региона Владимир Сальдо.
"Наши военные взяли в плен на левом берегу крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков. Такое теперь случается все чаще — до многих воюющих на стороне противника постепенно начинает доходить, что их жизни для военных начальников и политических главарей режима ничего не значат", - написал глава области в своем Telegram-канале.
По его словам, из мобилизованных в ВСУ прошлой осенью в строю осталось только 10% солдат, остальные погибли или были ранены.
"Недавно один из областных военкомов на подконтрольной Киеву территории рассказал, что из мобилизованных прошлой осенью в строю осталось 10%. Остальные просто послужили пушечным мясом. Вероятность умереть или стать калекой – 90%", – отметил Сальдо.
Глава региона отметил, что украинские военнослужащие все чаще сдаются в плен. Так как постепенно начинают понимать, "их жизни для военных начальников и политических главарей режима ничего не значат".
Ранее пленный стрелок теробороны ВСУ рассказал
, что на Украине мобилизуют мужчин под угрозой тюрьмы, а затем направляют неподготовленных и больных новобранцев на заведомо смертельные для них штурмы, угрожая расстрелом в спину.
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