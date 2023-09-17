https://crimea.ria.ru/20230917/krupnaya-vooruzhennaya-gruppa-vsu-popala-v-plen-na-khersonschine-1131476537.html

Крупная вооруженная группа ВСУ попала в плен на Херсонщине

Крупная вооруженная группа ВСУ попала в плен на Херсонщине - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Крупная вооруженная группа ВСУ попала в плен на Херсонщине

Крупная вооруженная группа украинских боевиков попала в плен к российским войскам на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил врио региона Владимир... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T15:07

2023-09-17T15:07

2023-09-17T15:08

херсонская область

владимир сальдо

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131372191_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c6201d7575927add8d9b662ca1f191f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Крупная вооруженная группа украинских боевиков попала в плен к российским войскам на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил врио региона Владимир Сальдо.По его словам, из мобилизованных в ВСУ прошлой осенью в строю осталось только 10% солдат, остальные погибли или были ранены. "Недавно один из областных военкомов на подконтрольной Киеву территории рассказал, что из мобилизованных прошлой осенью в строю осталось 10%. Остальные просто послужили пушечным мясом. Вероятность умереть или стать калекой – 90%", – отметил Сальдо.Глава региона отметил, что украинские военнослужащие все чаще сдаются в плен. Так как постепенно начинают понимать, "их жизни для военных начальников и политических главарей режима ничего не значат".Ранее пленный стрелок теробороны ВСУ рассказал, что на Украине мобилизуют мужчин под угрозой тюрьмы, а затем направляют неподготовленных и больных новобранцев на заведомо смертельные для них штурмы, угрожая расстрелом в спину.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможен ли военный переворот на Украине – мнениеБез оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направленииПочему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле боя

https://crimea.ria.ru/20230823/pochemu-vsu-otkazyvayutsya-obmenivat-plennykh-polskikh-naemnikov-1130897093.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости