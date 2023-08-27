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Почему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле боя - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Почему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле боя
Почему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле боя - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Почему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле боя
К натовскому оружию, в частности автоматам и пулеметам, у военнослужащих ВСУ не хватает патронов, к тому же некоторое способно заклинивать в бою, поэтому... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T22:13
2023-08-27T22:13
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поставки западного оружия украине
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оружие
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. К натовскому оружию, в частности автоматам и пулеметам, у военнослужащих ВСУ не хватает патронов, к тому же некоторое способно заклинивать в бою, поэтому украинские военные бросают его, предпочитая советский автомат Калашникова или сдачу в плен. Об очередном трофее и отказавшемся воевать украинском солдате рассказал участник боев за Работино с позывным "Буйвол", его слова приводит Минобороны РФ.По словам бойца, очередной трофей – натовский пулемет. Достался он российским военным, когда они "забирали опорные пункты противника под Работино". Его бывший владелец сдался в плен. "Сейчас он находится в тепле, его напоили, накормили", – заметил "Буйвол"."Патроны у него были, и мы даже сами пробовали стрелять, и нам он, честно говоря, не понравился. Он клинил постоянно", – рассказал боец. По его мнению, оружие это "может, и красивое, но не эффективное".К тому же, патронов у солдат ВСУ для западного оружия нет в достаточном количестве, предположил "Буйвол". Именно поэтому они его и бросают на поле боя. Читайте также на РИА Новости Крым:Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" КрымаТехника НАТО горит на украинских позициях: сколько уничтожено Контрнаступление ВСУ в 2024 году: на что рассчитывает Киев
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, нато, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), украина, оружие, вооруженные силы россии, мнения, министерство обороны рф
Почему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле боя

Защитник Работино рассказал, как украинские военные бросают натовское оружие

22:13 27.08.2023
 
© AP Photo Evgeniy Maloletka Украинский военнослужащий 28-й бригады стреляет из пулемета "Максим" в сторону российских позиций на передовой в Донецкой области
 Украинский военнослужащий 28-й бригады стреляет из пулемета Максим в сторону российских позиций на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. К натовскому оружию, в частности автоматам и пулеметам, у военнослужащих ВСУ не хватает патронов, к тому же некоторое способно заклинивать в бою, поэтому украинские военные бросают его, предпочитая советский автомат Калашникова или сдачу в плен. Об очередном трофее и отказавшемся воевать украинском солдате рассказал участник боев за Работино с позывным "Буйвол", его слова приводит Минобороны РФ.
По словам бойца, очередной трофей – натовский пулемет. Достался он российским военным, когда они "забирали опорные пункты противника под Работино". Его бывший владелец сдался в плен. "Сейчас он находится в тепле, его напоили, накормили", – заметил "Буйвол".
"Патроны у него были, и мы даже сами пробовали стрелять, и нам он, честно говоря, не понравился. Он клинил постоянно", – рассказал боец. По его мнению, оружие это "может, и красивое, но не эффективное".
К тому же, патронов у солдат ВСУ для западного оружия нет в достаточном количестве, предположил "Буйвол". Именно поэтому они его и бросают на поле боя.

"До этого тоже были трофеи, М-16 брали, М-4. То есть оружие, которое идет именно натовского калибра, оно все брошено было, и все (ВСУ – ред.) воюют нашими советскими автоматами Калашникова. То есть, до сих пор он себя показывает в бою, и нет ему равных", – рассказал боец.

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Новости СВОНАТОПоставки западного оружия УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаОружиеВооруженные силы РоссииМненияМинистерство обороны РФ
 
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