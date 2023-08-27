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Почему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле боя

Почему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле боя - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Почему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле боя

К натовскому оружию, в частности автоматам и пулеметам, у военнослужащих ВСУ не хватает патронов, к тому же некоторое способно заклинивать в бою, поэтому... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T22:13

2023-08-27T22:13

2023-08-27T22:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. К натовскому оружию, в частности автоматам и пулеметам, у военнослужащих ВСУ не хватает патронов, к тому же некоторое способно заклинивать в бою, поэтому украинские военные бросают его, предпочитая советский автомат Калашникова или сдачу в плен. Об очередном трофее и отказавшемся воевать украинском солдате рассказал участник боев за Работино с позывным "Буйвол", его слова приводит Минобороны РФ.По словам бойца, очередной трофей – натовский пулемет. Достался он российским военным, когда они "забирали опорные пункты противника под Работино". Его бывший владелец сдался в плен. "Сейчас он находится в тепле, его напоили, накормили", – заметил "Буйвол"."Патроны у него были, и мы даже сами пробовали стрелять, и нам он, честно говоря, не понравился. Он клинил постоянно", – рассказал боец. По его мнению, оружие это "может, и красивое, но не эффективное".К тому же, патронов у солдат ВСУ для западного оружия нет в достаточном количестве, предположил "Буйвол". Именно поэтому они его и бросают на поле боя. Читайте также на РИА Новости Крым:Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" КрымаТехника НАТО горит на украинских позициях: сколько уничтожено Контрнаступление ВСУ в 2024 году: на что рассчитывает Киев

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новости сво, нато, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), украина, оружие, вооруженные силы россии, мнения, министерство обороны рф