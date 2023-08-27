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Техника НАТО горит на украинских позициях: сколько уничтожено

Техника НАТО горит на украинских позициях: сколько уничтожено - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Техника НАТО горит на украинских позициях: сколько уничтожено

Вооруженные силы России за сутки массово уничтожили американское артиллерийское вооружение на позициях ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T16:01

2023-08-27T16:01

2023-08-27T16:01

нато

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки массово уничтожили американское артиллерийское вооружение на позициях ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ.По данным Минобороны, уничтожены пять артиллерийских систем М777 производства США: две на Запорожском направлении и по одной на Купянском, Донецком и Херсонском.Помимо этого, поражены самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и Krab польского производства, а также орудие М119 производства США на Запорожье.Также в районе поселка Славгород в Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.На разных направлениях уничтожены 13 боевых бронированных машин ВСУ, четыре гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20, десятки автомобилей и пикапов и танк.Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по аэродрому в Киевской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТОКорабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре УкраиныПроверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, поставки западного оружия украине, новости сво, украина, россия, потери всу , новости, министерство обороны рф