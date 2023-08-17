https://crimea.ria.ru/20230817/provereno-v-boyu-kakoe-oruzhie-rossii-sozdaet-naibolshie-problemy-dlya-vsu-1130775020.html
Проверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУ
Проверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУ - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Проверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУ
В ходе специальной военной операции свои лучшие качества продемонстрировала почти вся российская техника, при этом самолеты "Су-30" и "Су-35", вертолеты... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T07:22
2023-08-17T07:22
2023-08-17T08:36
эксклюзивы риа новости крым
оружие
армия и флот
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вооруженные силы россии
юрий кнутов
алексей живов
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции свои лучшие качества продемонстрировала почти вся российская техника, при этом самолеты "Су-30" и "Су-35", вертолеты "Ка-52", беспилотники "Ланцет" и "Орлан", танки "Т-90М", ракеты "Кинжал" и Х-22, а также отличная работа российских саперов доставляют больше всего проблем вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое мнение РИА Новости Крым высказали военные эксперты – директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов и волонтер, политолог Алексей Живов.Самолеты, вертолеты и беспилотникиВ частности, по словам эксперта, урон, который наносит украинским войскам БПЛА "Ланцет", уже вынуждены официально признавать в Киеве на уровне офиса президента. У ВСУ попросту нет эффективных возможностей противостоять этому новому типу барражирующих боеприпасов."Его тяжело обнаружить. На локаторах он выглядит, как птица, и даже маневрировать может, как птица. У него маленькая поражающая поверхность и дальность более 30 км, но имеется серьезная боевая часть, которая способна поражать танк даже не при прямом попадании, а при взрыве рядом. Это серьезнейшее оружие, которое на сегодняшний день заменило нам дальнобойную артиллерию на дальностях свыше 30 км. "Ланцет" может достаточно долго барражировать в воздухе и при обнаружении цели уничтожать ее с высокой эффективностью, в первую очередь это касается техники", – отметил Кнутов.От танков до ЗРКТанки Т-90 "Прорыв" успешно громят технику ВСУ на Запорожском, Купянском и других направлениях СВО. Динамическая защита, высокая маневренность, высокая скорострельность и точность выгодно отличают эту машину от западных аналогов. Может поражать противника 125-миллиметровыми бронебойными, осколочно-фугасными, подкалиберными, термобарическими и другими типами снарядов.Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), по словам Кнутова, даже США признают одними из лучших в мире. В частности, возможности станции "Красуха" позволяют противодействовать всем современным радиолокационным системам, радиоканалам управления беспилотниками противника.Это же относится и к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК). Эти комплексы хорошо проявили себя в перехвате реактивных снарядов и ракет противника, включая HIMARS и Storm Shadow.То, против чего Украина бессильнаКомандование ВСУ также признает, что ничего не может поделать с российскими гиперзвуковыми "Кинжалами" и сверхзвуковыми Х-22 "Буря". Этими ракетами успешно уничтожаются на Украине склады с оружием, аэродромы, топливные хранилища, командные пункты и войсковые штабы, что не единожды демонстрировалось в ходе СВО. Не спасут даже подземные бетонированные укрепления.Незаслуженно "забытые"Вооруженные силы РФ обладают обширной номенклатурой вооружений разного типа, эффективно проявивших себя в ходе СВО. Но одно из главных составляющих успеха – героизм, мужество и стойкость российских военнослужащих, а также их высокий профессионализм. В частности, огромная заслуга в том, что "контрнаступ" ВСУ идет далеко не по плану Киева, принадлежит нашим саперам. О них не пишут и не говорят много, но во многом благодаря их работе на оборонительной линии украинские войска несут огромные потери в технике и живой силе, отметил Алексей Живов.
https://crimea.ria.ru/20230816/o-chem-bryatsaet-oruzhie-latvii-i-polshi-u-granits-belorussii--ekspert-1130766371.html
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
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оружие, армия и флот, новости сво, вооруженные силы россии, юрий кнутов, алексей живов, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым.
В ходе специальной военной операции свои лучшие качества продемонстрировала почти вся российская техника, при этом самолеты "Су-30" и "Су-35", вертолеты "Ка-52", беспилотники "Ланцет" и "Орлан", танки "Т-90М", ракеты "Кинжал" и Х-22, а также отличная работа российских саперов доставляют больше всего проблем вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое мнение РИА Новости Крым
высказали военные эксперты – директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов и волонтер, политолог Алексей Живов.
Самолеты, вертолеты и беспилотники
"Если говорить об авиации, прекрасно себя проявляют самолеты "Су-30" и "Су-35", вертолеты "Ка-52", барражирующие боеприпасы "Ланцет" и "Куб", разведывательные беспилотники "Орлан-10" и "Орлан-30", способные лазером подсвечивать цели для снарядов "Краснополь" либо каких-то других средств поражения с лазерной головкой самонаведения", - сказал Кнутов.
В частности, по словам эксперта, урон, который наносит украинским войскам БПЛА "Ланцет", уже вынуждены официально признавать в Киеве на уровне офиса президента. У ВСУ попросту нет эффективных возможностей противостоять этому новому типу барражирующих боеприпасов.
"Его тяжело обнаружить. На локаторах он выглядит, как птица, и даже маневрировать может, как птица. У него маленькая поражающая поверхность и дальность более 30 км, но имеется серьезная боевая часть, которая способна поражать танк даже не при прямом попадании, а при взрыве рядом. Это серьезнейшее оружие, которое на сегодняшний день заменило нам дальнобойную артиллерию на дальностях свыше 30 км. "Ланцет" может достаточно долго барражировать в воздухе и при обнаружении цели уничтожать ее с высокой эффективностью, в первую очередь это касается техники", – отметил Кнутов.
От танков до ЗРК
Танки Т-90 "Прорыв" успешно громят технику ВСУ на Запорожском, Купянском и других направлениях СВО. Динамическая защита, высокая маневренность, высокая скорострельность и точность выгодно отличают эту машину от западных аналогов. Может поражать противника 125-миллиметровыми бронебойными, осколочно-фугасными, подкалиберными, термобарическими и другими типами снарядов.
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), по словам Кнутова, даже США признают одними из лучших в мире. В частности, возможности станции "Красуха" позволяют противодействовать всем современным радиолокационным системам, радиоканалам управления беспилотниками противника.
Это же относится и к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК). Эти комплексы хорошо проявили себя в перехвате реактивных снарядов и ракет противника, включая HIMARS и Storm Shadow.
"Наши ЗРК работают успешно, при этом они с друг другом сопрягаются и работают как единое целое. Это и "Бук-М3", и "Тор-М2", и С-350 "Витязь", и С-300, и "Панцири". В этом плане вооружений у нас такое количество, которое позволяет нам опережать врага в значительной степени и по эффективности, и по точности воздействия", - отметил аналитик.
То, против чего Украина бессильна
Командование ВСУ также признает, что ничего не может поделать с российскими гиперзвуковыми "Кинжалами" и сверхзвуковыми Х-22 "Буря". Этими ракетами успешно уничтожаются на Украине склады с оружием, аэродромы, топливные хранилища, командные пункты и войсковые штабы, что не единожды демонстрировалось в ходе СВО. Не спасут даже подземные бетонированные укрепления.
"Также следует упомянуть "Герани", по которым противник работает вроде бы успешно, но благодаря большому количеству и тактике применения мы достигаем своих целей, нанося высокоточные удары", – добавил Кнутов.
Незаслуженно "забытые"
Вооруженные силы РФ обладают обширной номенклатурой вооружений разного типа, эффективно проявивших себя в ходе СВО. Но одно из главных составляющих успеха – героизм, мужество и стойкость российских военнослужащих, а также их высокий профессионализм. В частности, огромная заслуга в том, что "контрнаступ" ВСУ идет далеко не по плану Киева, принадлежит нашим саперам. О них не пишут и не говорят много, но во многом благодаря их работе на оборонительной линии украинские войска несут огромные потери в технике и живой силе, отметил Алексей Живов.
"Надо отдать должное нашим саперам – минирование во время оборонительной операции было проведено идеально. Процентов 30 потерь ВСУ несут именно благодаря работе наших саперов. Раньше их много ругали перед этим, говорили, что украинские саперы лучше и так далее. А практика показала, что наши саперы отработали блестяще на всех участках фронта", – сказал эксперт