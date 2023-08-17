https://crimea.ria.ru/20230817/provereno-v-boyu-kakoe-oruzhie-rossii-sozdaet-naibolshie-problemy-dlya-vsu-1130775020.html

Проверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУ

Проверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУ - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Проверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУ

В ходе специальной военной операции свои лучшие качества продемонстрировала почти вся российская техника, при этом самолеты "Су-30" и "Су-35", вертолеты... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T07:22

2023-08-17T07:22

2023-08-17T08:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции свои лучшие качества продемонстрировала почти вся российская техника, при этом самолеты "Су-30" и "Су-35", вертолеты "Ка-52", беспилотники "Ланцет" и "Орлан", танки "Т-90М", ракеты "Кинжал" и Х-22, а также отличная работа российских саперов доставляют больше всего проблем вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое мнение РИА Новости Крым высказали военные эксперты – директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов и волонтер, политолог Алексей Живов.Самолеты, вертолеты и беспилотникиВ частности, по словам эксперта, урон, который наносит украинским войскам БПЛА "Ланцет", уже вынуждены официально признавать в Киеве на уровне офиса президента. У ВСУ попросту нет эффективных возможностей противостоять этому новому типу барражирующих боеприпасов."Его тяжело обнаружить. На локаторах он выглядит, как птица, и даже маневрировать может, как птица. У него маленькая поражающая поверхность и дальность более 30 км, но имеется серьезная боевая часть, которая способна поражать танк даже не при прямом попадании, а при взрыве рядом. Это серьезнейшее оружие, которое на сегодняшний день заменило нам дальнобойную артиллерию на дальностях свыше 30 км. "Ланцет" может достаточно долго барражировать в воздухе и при обнаружении цели уничтожать ее с высокой эффективностью, в первую очередь это касается техники", – отметил Кнутов.От танков до ЗРКТанки Т-90 "Прорыв" успешно громят технику ВСУ на Запорожском, Купянском и других направлениях СВО. Динамическая защита, высокая маневренность, высокая скорострельность и точность выгодно отличают эту машину от западных аналогов. Может поражать противника 125-миллиметровыми бронебойными, осколочно-фугасными, подкалиберными, термобарическими и другими типами снарядов.Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), по словам Кнутова, даже США признают одними из лучших в мире. В частности, возможности станции "Красуха" позволяют противодействовать всем современным радиолокационным системам, радиоканалам управления беспилотниками противника.Это же относится и к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК). Эти комплексы хорошо проявили себя в перехвате реактивных снарядов и ракет противника, включая HIMARS и Storm Shadow.То, против чего Украина бессильнаКомандование ВСУ также признает, что ничего не может поделать с российскими гиперзвуковыми "Кинжалами" и сверхзвуковыми Х-22 "Буря". Этими ракетами успешно уничтожаются на Украине склады с оружием, аэродромы, топливные хранилища, командные пункты и войсковые штабы, что не единожды демонстрировалось в ходе СВО. Не спасут даже подземные бетонированные укрепления.Незаслуженно "забытые"Вооруженные силы РФ обладают обширной номенклатурой вооружений разного типа, эффективно проявивших себя в ходе СВО. Но одно из главных составляющих успеха – героизм, мужество и стойкость российских военнослужащих, а также их высокий профессионализм. В частности, огромная заслуга в том, что "контрнаступ" ВСУ идет далеко не по плану Киева, принадлежит нашим саперам. О них не пишут и не говорят много, но во многом благодаря их работе на оборонительной линии украинские войска несут огромные потери в технике и живой силе, отметил Алексей Живов.

https://crimea.ria.ru/20230816/o-chem-bryatsaet-oruzhie-latvii-i-polshi-u-granits-belorussii--ekspert-1130766371.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

оружие, армия и флот, новости сво, вооруженные силы россии, юрий кнутов, алексей живов, мнения