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Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины
Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины
Военно-морской флот России нанес прицельный удар по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T14:45
2023-08-25T14:45
2023-08-25T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Военно-морской флот России нанес прицельный удар по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута - назначенный объект поражен.Накануне Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины. Цель удара также достигнута.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУРоссийские военные отразили еще 20 атак и уничтожили 625 боевиков ВСУВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), военно-морской флот рф, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, россия, министерство обороны рф, новости
Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины
Минобороны: корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины