Рейтинг@Mail.ru
Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230825/korabli-vmf-nanesli-moschnyy-udar-po-portovoy-infrastrukture-ukrainy-1130949783.html
Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины
Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины
Военно-морской флот России нанес прицельный удар по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T14:45
2023-08-25T14:45
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
военно-морской флот рф
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
россия
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111654/02/1116540295_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_2054450e6d9fa99eee5957679cf3ac4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Военно-морской флот России нанес прицельный удар по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута - назначенный объект поражен.Накануне Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины. Цель удара также достигнута.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУРоссийские военные отразили еще 20 атак и уничтожили 625 боевиков ВСУВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111654/02/1116540295_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_c5083ba92345d63f0914f86ea36be64e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, всу (вооруженные силы украины), военно-морской флот рф, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, россия, министерство обороны рф, новости
Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины

Минобороны: корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины

14:45 25.08.2023
 
© РИА Новости / Денис АбрамовЗапуск ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск"
Запуск ракеты Калибр с малого ракетного корабля Град Свияжск
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Военно-морской флот России нанес прицельный удар по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Военно-морским флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Цель удара достигнута - назначенный объект поражен.
Накануне Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины. Цель удара также достигнута.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУ
Российские военные отразили еще 20 атак и уничтожили 625 боевиков ВСУ
ВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника
 
Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Военно-морской флот РФСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимРоссияМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО
17:53В Севастополе жертвами педофила стали 34 ребенка
17:31Крымчанка получила семь лет за убийство сожителя ножом и отверткой
17:04Уйдет ли "Вагнер" из Белоруссии – заявление Лукашенко
16:42700 боевиков и техника НАТО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
16:22Двое жителей Курской области ранены в результате обстрела ВСУ
15:57Целью украинских БПЛА чаще всего становятся жилые дома - Песков
15:45Отопительный сезон: как готовятся к холодам на Херсонщине
15:25Российские военные сбили два украинских Су-25 и 73 беспилотника
15:16Добровольцы СВО и бойцы теробороны будут приносить присягу – указ Путина
15:12Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы
14:56Часть Севастополя закрыта на карантин из-за случая бешенства у собаки
14:45Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины
14:41Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин
14:36Образовательный кредит: учишься сейчас – платишь потом
14:29Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
14:21Ситуация на Крымском мосту: очередь выросла почти вдвое
14:19Смертельное ДТП в Крыму: в Кировском районе перевернулся ВАЗ
14:08Песков анонсировал скорую встречу Путина и Эрдогана
13:55В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели Пригожина
Лента новостейМолния