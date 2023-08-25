https://crimea.ria.ru/20230825/korabli-vmf-nanesli-moschnyy-udar-po-portovoy-infrastrukture-ukrainy-1130949783.html

Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины

Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины

Военно-морской флот России нанес прицельный удар по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T14:45

2023-08-25T14:45

2023-08-25T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Военно-морской флот России нанес прицельный удар по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута - назначенный объект поражен.Накануне Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины. Цель удара также достигнута.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУРоссийские военные отразили еще 20 атак и уничтожили 625 боевиков ВСУВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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