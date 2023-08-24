https://crimea.ria.ru/20230824/rossiyskie-voennye-otrazili-esche-20-atak-i-unichtozhili-625-boevikov-vsu-1130923456.html
Российские военные отразили еще 20 атак и уничтожили 625 боевиков ВСУ
Российские военные отразили еще 20 атак и уничтожили 625 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Российские военные отразили еще 20 атак и уничтожили 625 боевиков ВСУ
Российские военные отразили двадцать атак ВСУ на разных участкх фронта, ликвидировали диверсантов, разбили вражескую технику и вооружения и уничтожили 625... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T14:46
2023-08-24T14:46
2023-08-24T14:46
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Российские военные отразили двадцать атак ВСУ на разных участкх фронта, ликвидировали диверсантов, разбили вражескую технику и вооружения и уничтожили 625 украинских боевиков, сообщает в четверг Минобороны РФ.Купянское, Запорожское, Донецкое направленияНа Купянском направлении ВС РФ продолжили успешное наступление, отразили пять атак противника, уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две БМП, три пикапа, три американские артиллерийские системы М777.На Запорожском направлении отражено пять атак противника. Потери противника составили более 110 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, польская самоходная артиллерийская установка Krab, четыре американских артсистемы М777.На Донецком направлении отражено шесть атак ВСУ, уничтожено до 125 украинских боевиков, танк, четыре БМП, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов в районе Верхнекаменского.Южно-Донецкое, Краснолиманское, ХерсонскоеНа Южно-Донецком направлении отражена атака противника в районе запорожского Приютного, уничтожено до 230 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, две самоходные артустановки "Гвоздика".На Краснолиманском направлении отражены три атаки. Общие потери противника составили до 80 боевиков, три боевые бронированные машины и два пикапа.На Херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.Накануне потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 655 боевиков и 46 единиц техники. Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотникаАрмия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУ"Днепр" на Херсонщине уничтожил еще 35 боевиков, лодки и минометы
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот
Российские военные отразили еще 20 атак и уничтожили 625 боевиков ВСУ
Минобороны: Армия России продолжает громить врага в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Российские военные отразили двадцать атак ВСУ на разных участкх фронта, ликвидировали диверсантов, разбили вражескую технику и вооружения и уничтожили 625 украинских боевиков, сообщает в четверг Минобороны РФ.
Купянское, Запорожское, Донецкое направления
На Купянском направлении ВС РФ продолжили успешное наступление, отразили пять атак противника, уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две БМП, три пикапа, три американские артиллерийские системы М777.
На Запорожском направлении отражено пять атак противника. Потери противника составили более 110 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, польская самоходная артиллерийская установка Krab, четыре американских артсистемы М777.
На Донецком направлении отражено шесть атак ВСУ, уничтожено до 125 украинских боевиков, танк, четыре БМП, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов в районе Верхнекаменского.
Южно-Донецкое, Краснолиманское, Херсонское
На Южно-Донецком направлении отражена атака противника в районе запорожского Приютного, уничтожено до 230 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, две самоходные артустановки "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении отражены три атаки. Общие потери противника составили до 80 боевиков, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
Накануне потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили
порядка 655 боевиков и 46 единиц техники.
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