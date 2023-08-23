https://crimea.ria.ru/20230823/armiya-rossii-gromit-vraga-v-zone-svo-unichtozheno-esche-650-boevikov-1130894784.html
Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиков
Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиков - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиков
Российские войска за прошедшие сутки отразили 13 атак противника на нескольких направлениях, потери ВСУ составили порядка 655 военнослужащих убитыми и ранеными... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T15:04
2023-08-23T15:04
2023-08-23T15:04
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 13 атак противника на нескольких направлениях, потери ВСУ составили порядка 655 военнослужащих убитыми и ранеными и 46 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеШтурмовые отряды группировки войск "Запад" продолжали наступление и улучшили тактическое положение. Также российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки противника в районах Синьковки Харьковской области, Новоегоровки и Новоселовского Луганской Народной Республики.Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийская система М777, а также гаубица Д-20.Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе Работино Запорожской области.За сутки уничтожено до 80 боевиков, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки – польская Krab и немецкая Panzerhaubitze 2000, а также орудие Д-30, три гаубицы М119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.Донецкое и Краснолиманское направленияНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Невельского, Майорского и Курдюмовки ДНР. Противник потерял до 180 боевиков, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки украинских штурмовых отрядов в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-30.Южно-Донецкое и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР. Кроме того, в районе Ровнополя ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.Потери противника – 145 военных убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, а также американская самоходная гаубица М109 Paladin.На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения ВСУ потеряли до 20 боевиков, три автомобиля и самоходную гаубицу "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина, россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 13 атак противника на нескольких направлениях, потери ВСУ составили порядка 655 военнослужащих убитыми и ранеными и 46 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Купянское направление
Штурмовые отряды группировки войск "Запад" продолжали наступление и улучшили тактическое положение. Также российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки противника в районах Синьковки Харьковской области, Новоегоровки и Новоселовского Луганской Народной Республики.
Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийская система М777, а также гаубица Д-20.
Запорожское направление
Российские подразделения отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе Работино Запорожской области.
За сутки уничтожено до 80 боевиков, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки – польская Krab и немецкая Panzerhaubitze 2000, а также орудие Д-30, три гаубицы М119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.
Донецкое и Краснолиманское направления
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Невельского, Майорского и Курдюмовки ДНР. Противник потерял до 180 боевиков, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки украинских штурмовых отрядов в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-30.
Южно-Донецкое и Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР. Кроме того, в районе Ровнополя ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
Потери противника – 145 военных убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, а также американская самоходная гаубица М109 Paladin.
На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения ВСУ потеряли до 20 боевиков, три автомобиля и самоходную гаубицу "Гвоздика".
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