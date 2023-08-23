https://crimea.ria.ru/20230823/armiya-rossii-gromit-vraga-v-zone-svo-unichtozheno-esche-650-boevikov-1130894784.html

Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиков

Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиков - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиков

Российские войска за прошедшие сутки отразили 13 атак противника на нескольких направлениях, потери ВСУ составили порядка 655 военнослужащих убитыми и ранеными... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T15:04

2023-08-23T15:04

2023-08-23T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 13 атак противника на нескольких направлениях, потери ВСУ составили порядка 655 военнослужащих убитыми и ранеными и 46 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеШтурмовые отряды группировки войск "Запад" продолжали наступление и улучшили тактическое положение. Также российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки противника в районах Синьковки Харьковской области, Новоегоровки и Новоселовского Луганской Народной Республики.Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийская система М777, а также гаубица Д-20.Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе Работино Запорожской области.За сутки уничтожено до 80 боевиков, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки – польская Krab и немецкая Panzerhaubitze 2000, а также орудие Д-30, три гаубицы М119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.Донецкое и Краснолиманское направленияНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Невельского, Майорского и Курдюмовки ДНР. Противник потерял до 180 боевиков, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки украинских штурмовых отрядов в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-30.Южно-Донецкое и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР. Кроме того, в районе Ровнополя ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.Потери противника – 145 военных убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, а также американская самоходная гаубица М109 Paladin.На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения ВСУ потеряли до 20 боевиков, три автомобиля и самоходную гаубицу "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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