https://crimea.ria.ru/20230822/14-bezuspeshnykh-atak-i-sotni-ubitykh-khronika-kontrnastupu-vsu-za-sutki-1130874959.html

14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки

14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 22.08.2023

14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки

Вооруженные силы России за сутки отразили 14 атак ВСУ в зоне специальной военной операции на разных направлениях, потери врага убитыми и ранеными превысили 700... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T16:45

2023-08-22T16:45

2023-08-22T16:54

министерство обороны рф

новости сво

купянск

харьковская область

синьковка

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

авдеевка

работино

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125526706_213:0:2124:1075_1920x0_80_0_0_0822405b19b3adf209c32e6be413a5e4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили 14 атак ВСУ в зоне специальной военной операции на разных направлениях, потери врага убитыми и ранеными превысили 700 человек. Об это сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении в Харьковской области (в районе н.п. Синьковка) и в ЛНР (н.п. Новоселовское и Райгородка) российские подразделения отразили пять атак штурмовых отрядов трех механизированных бригад ВСУ и одной воздушно-десантной.Еще четыре атаки отражено на Запорожском направлении под Работино и Успеновкой, три – на Донецком, у Новомихайловки и Авдеевки в ДНР, и две – на Краснолиманском направлении, южнее населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.Совокупные потери противника за сутки на всех направлениях превысили 730 человек.Самые большие – 240 военнослужащих – враг понес на Южно-Донецком направлении. На 235 человек уменьшился личный состав ВСУ, задействованный на Донецком направлении, 125 человек украинская армия потеряла на Запорожском направлении. Остальные 130 военнослужащих ликвидированы на Купянском, Херсонском и Краснолиманском направлениях. Ранее 22 августа в Минобороны сообщили об уничтожении в районе острова Змеиный катера производства США Willard Sea Force с украинскими десантниками на борту. Читайте также на РИА Новости Крым:Краснолиманское направление: российский "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ "Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направленииСу-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море

купянск

харьковская область

синьковка

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

авдеевка

работино

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, купянск, харьковская область, синьковка, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), авдеевка, работино, запорожская область, херсонская область