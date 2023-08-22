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14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки
14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 22.08.2023
14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки
Вооруженные силы России за сутки отразили 14 атак ВСУ в зоне специальной военной операции на разных направлениях, потери врага убитыми и ранеными превысили 700... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T16:45
2023-08-22T16:54
министерство обороны рф
новости сво
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харьковская область
синьковка
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донецкая народная республика (днр)
авдеевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили 14 атак ВСУ в зоне специальной военной операции на разных направлениях, потери врага убитыми и ранеными превысили 700 человек. Об это сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении в Харьковской области (в районе н.п. Синьковка) и в ЛНР (н.п. Новоселовское и Райгородка) российские подразделения отразили пять атак штурмовых отрядов трех механизированных бригад ВСУ и одной воздушно-десантной.Еще четыре атаки отражено на Запорожском направлении под Работино и Успеновкой, три – на Донецком, у Новомихайловки и Авдеевки в ДНР, и две – на Краснолиманском направлении, южнее населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.Совокупные потери противника за сутки на всех направлениях превысили 730 человек.Самые большие – 240 военнослужащих – враг понес на Южно-Донецком направлении. На 235 человек уменьшился личный состав ВСУ, задействованный на Донецком направлении, 125 человек украинская армия потеряла на Запорожском направлении. Остальные 130 военнослужащих ликвидированы на Купянском, Херсонском и Краснолиманском направлениях. Ранее 22 августа в Минобороны сообщили об уничтожении в районе острова Змеиный катера производства США Willard Sea Force с украинскими десантниками на борту. Читайте также на РИА Новости Крым:Краснолиманское направление: российский "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ "Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направленииСу-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
купянск
харьковская область
синьковка
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
авдеевка
работино
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министерство обороны рф, новости сво, купянск, харьковская область, синьковка, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), авдеевка, работино, запорожская область, херсонская область
14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки

Армия России за сутки отразила 14 атак ВСУ – потери врага превысили 700 человек

16:45 22.08.2023 (обновлено: 16:54 22.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО
Работа подразделения РСЗО - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили 14 атак ВСУ в зоне специальной военной операции на разных направлениях, потери врага убитыми и ранеными превысили 700 человек. Об это сообщили в Минобороны РФ.
На Купянском направлении в Харьковской области (в районе н.п. Синьковка) и в ЛНР (н.п. Новоселовское и Райгородка) российские подразделения отразили пять атак штурмовых отрядов трех механизированных бригад ВСУ и одной воздушно-десантной.
Еще четыре атаки отражено на Запорожском направлении под Работино и Успеновкой, три – на Донецком, у Новомихайловки и Авдеевки в ДНР, и две – на Краснолиманском направлении, южнее населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.
Совокупные потери противника за сутки на всех направлениях превысили 730 человек.
Самые большие – 240 военнослужащих – враг понес на Южно-Донецком направлении. На 235 человек уменьшился личный состав ВСУ, задействованный на Донецком направлении, 125 человек украинская армия потеряла на Запорожском направлении. Остальные 130 военнослужащих ликвидированы на Купянском, Херсонском и Краснолиманском направлениях.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника противника в 139-ти районах", – уточнили в военном ведомстве России.

Ранее 22 августа в Минобороны сообщили об уничтожении в районе острова Змеиный катера производства США Willard Sea Force с украинскими десантниками на борту.
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Министерство обороны РФНовости СВОКупянскХарьковская областьСиньковкаЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)АвдеевкаРаботиноЗапорожская областьХерсонская область
 
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