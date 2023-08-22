https://crimea.ria.ru/20230822/krasnolimanskoe-napravlenie-rossiyskiy-solntsepek-vyzhigaet-pozitsii-vsu-1130870702.html
Краснолиманское направление: российский "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ
Краснолиманское направление: российский "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Краснолиманское направление: российский "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ
Вооруженные силы России на Краснолиманском направлении отразили шесть атак ВСУ, а также разбили 30 позиций врага артиллерией, авиацией и огнеметными системами... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T12:53
2023-08-22T12:53
2023-08-22T12:28
новости сво
группировка войск "центр"
министерство обороны рф
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на Краснолиманском направлении отразили шесть атак ВСУ, а также разбили 30 позиций врага артиллерией, авиацией и огнеметными системами "Солнцепек". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, его слова приводит Минобороны РФ.При поддержке артиллерии и авиации передовые подразделения группировки войск "Центр" разгромили штурмовые группы трех механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины.В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено порядка 30 артпозиций ВСУ. Живую силу и огневые точки противника поразили тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек", уточнили в военном ведомстве России.Потери врага на этом направлении превысили полсотни человек. Накануне, 21 августа, в Минобороны России сообщили о наступлении российских войск на Купянском направлении. Ранее глава украинской военной администрации Купянского района Харьковской области Андрей Канашевич сообщил об обязательной эвакуации жителей более чем 50 населенных пунктов. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного эксперта "Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО
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новости сво, группировка войск "центр", министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Краснолиманское направление: российский "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ
Краснолиманское направление: обстановка на рубежах РФ и работа "Солнцепека" по ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на Краснолиманском направлении отразили шесть атак ВСУ, а также разбили 30 позиций врага артиллерией, авиацией и огнеметными системами "Солнцепек". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, его слова приводит Минобороны РФ.
"На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества противник с целью восстановления утраченных позиций предпринял шесть попыток атаковать позиции российских войск", - сообщил Савчук.
При поддержке артиллерии и авиации передовые подразделения группировки войск "Центр" разгромили штурмовые группы трех механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины.
В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено порядка 30 артпозиций ВСУ. Живую силу и огневые точки противника поразили тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек", уточнили в военном ведомстве России.
Потери врага на этом направлении превысили полсотни человек.
Накануне, 21 августа, в Минобороны России сообщили
о наступлении российских войск на Купянском направлении. Ранее глава украинской военной администрации Купянского района Харьковской области Андрей Канашевич сообщил
об обязательной эвакуации жителей более чем 50 населенных пунктов.
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