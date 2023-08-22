https://crimea.ria.ru/20230822/krasnolimanskoe-napravlenie-rossiyskiy-solntsepek-vyzhigaet-pozitsii-vsu-1130870702.html

Краснолиманское направление: российский "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ

Краснолиманское направление: российский "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Краснолиманское направление: российский "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ

Вооруженные силы России на Краснолиманском направлении отразили шесть атак ВСУ, а также разбили 30 позиций врага артиллерией, авиацией и огнеметными системами... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T12:53

2023-08-22T12:53

2023-08-22T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на Краснолиманском направлении отразили шесть атак ВСУ, а также разбили 30 позиций врага артиллерией, авиацией и огнеметными системами "Солнцепек". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, его слова приводит Минобороны РФ.При поддержке артиллерии и авиации передовые подразделения группировки войск "Центр" разгромили штурмовые группы трех механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины.В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено порядка 30 артпозиций ВСУ. Живую силу и огневые точки противника поразили тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек", уточнили в военном ведомстве России.Потери врага на этом направлении превысили полсотни человек. Накануне, 21 августа, в Минобороны России сообщили о наступлении российских войск на Купянском направлении. Ранее глава украинской военной администрации Купянского района Харьковской области Андрей Канашевич сообщил об обязательной эвакуации жителей более чем 50 населенных пунктов. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного эксперта "Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, группировка войск "центр", министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу