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В Купянском районе Харьковщины обязательная эвакуация: что известно - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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В Купянском районе Харьковщины обязательная эвакуация: что известно
В Купянском районе Харьковщины обязательная эвакуация: что известно - РИА Новости Крым, 10.08.2023
В Купянском районе Харьковщины обязательная эвакуация: что известно
Обязательная эвакуация жителей объявлена в Купянском районе Харьковской области, она затронет 53 населенных пункта. Распоряжение об этом подписал и.о. главы... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T19:27
2023-08-10T19:27
купянск
харьковская область
новости
украина
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Обязательная эвакуация жителей объявлена в Купянском районе Харьковской области, она затронет 53 населенных пункта. Распоряжение об этом подписал и.о. главы украинской районной военной администрации Андрей Канашевич, сообщает РИА Новости.Согласно тексту документа, эвакуация пройдет в 53 населенных пунктах района, приближенных к зоне боевых действий, и частично в самом Купянске. Это территория Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общин, а также частично - Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской, а также Купянской городской территориальной общины.Как сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, этот вопрос обсуждали сегодня на аппаратном совещании в связи с "обострением оперативной обстановки". Ориентировочно эвакуации подлежит около 11 000 человек.Украинский политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем канале на YouTube обвинил в происходящем Владимира Зеленского.По его мнению, потеря контроля над Купянском может стать фатальной для украинского президента, и при таком случае наилучшим выходом для него может стать бегство из страны.7 августа Минобороны России сообщили, что российские войска продвинулись на Купянском направлении вглубь на 11 км за последние трое суток. Они существенно улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные улучшили позиции под КупянскомВС России нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ "Хортица"Наступающие российские войска улучшили позиции под Купянском – МО
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Новости
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РИА Новости Крым
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купянск, харьковская область, новости, украина, эвакуация
В Купянском районе Харьковщины обязательная эвакуация: что известно

В 53 районах Купянского района Харьковской области объявлена эвакуация жителей

19:27 10.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭвакуация
Эвакуация - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Обязательная эвакуация жителей объявлена в Купянском районе Харьковской области, она затронет 53 населенных пункта. Распоряжение об этом подписал и.о. главы украинской районной военной администрации Андрей Канашевич, сообщает РИА Новости.
"Учитывая ситуацию в сфере безопасности на территории Купянского района, руководствуясь статьями 6, 39, 41 закона Украины "О местных государственных администрациях": объявить... проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.
Согласно тексту документа, эвакуация пройдет в 53 населенных пунктах района, приближенных к зоне боевых действий, и частично в самом Купянске. Это территория Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общин, а также частично - Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской, а также Купянской городской территориальной общины.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, этот вопрос обсуждали сегодня на аппаратном совещании в связи с "обострением оперативной обстановки". Ориентировочно эвакуации подлежит около 11 000 человек.
Украинский политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем канале на YouTube обвинил в происходящем Владимира Зеленского.
"Украина, Купянск потерян. Следующий Харьков?" - написал он в комментарии под своим видео.
По его мнению, потеря контроля над Купянском может стать фатальной для украинского президента, и при таком случае наилучшим выходом для него может стать бегство из страны.
7 августа Минобороны России сообщили, что российские войска продвинулись на Купянском направлении вглубь на 11 км за последние трое суток. Они существенно улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.
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КупянскХарьковская областьНовостиУкраинаЭвакуация
 
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