https://crimea.ria.ru/20230808/vs-rossii-nanesli-udar-po-peredovomu-punktu-upravleniya-vsu-khortitsa-1130604182.html

ВС России нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ "Хортица"

ВС России нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ "Хортица" - РИА Новости Крым, 08.08.2023

ВС России нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ "Хортица"

Российские военнослужащие нанесли удары по передовому пункту управления украинских сил "Хортица" в Донецкой Народной Республике и трем складам оружия под... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T14:59

2023-08-08T14:59

2023-08-08T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие нанесли удары по передовому пункту управления украинских сил "Хортица" в Донецкой Народной Республике и трем складам оружия под Запорожьем и Харьковом. Об этом сообщает Минобороны РФ.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 122 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 143 районах.Как сообщалось, накануне Вооруженные силы России уничтожили украинские склады боеприпасов под Сумами и Харьковом, а также нанесли удар по пункту управления ВСУ в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты пораженыРоссийские системы ПВО перехватили девять ракет Storm ShadowНа 11 км продвинулись российские войска на Купянском направлении

https://crimea.ria.ru/20230808/vsu-vypustili-pyat-snaryadov-himars-i-17-bespilotnikov--vse-sbity-1130603675.html

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