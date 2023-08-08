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ВС России нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ "Хортица" - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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ВС России нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ "Хортица"
ВС России нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ "Хортица" - РИА Новости Крым, 08.08.2023
ВС России нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ "Хортица"
Российские военнослужащие нанесли удары по передовому пункту управления украинских сил "Хортица" в Донецкой Народной Республике и трем складам оружия под... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T14:59
2023-08-08T14:59
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие нанесли удары по передовому пункту управления украинских сил "Хортица" в Донецкой Народной Республике и трем складам оружия под Запорожьем и Харьковом. Об этом сообщает Минобороны РФ.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 122 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 143 районах.Как сообщалось, накануне Вооруженные силы России уничтожили украинские склады боеприпасов под Сумами и Харьковом, а также нанесли удар по пункту управления ВСУ в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты пораженыРоссийские системы ПВО перехватили девять ракет Storm ShadowНа 11 км продвинулись российские войска на Купянском направлении
https://crimea.ria.ru/20230808/vsu-vypustili-pyat-snaryadov-himars-i-17-bespilotnikov--vse-sbity-1130603675.html
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), новости
ВС России нанесли удар по передовому пункту управления ВСУ "Хортица"

Российские силы нанесли удары по пункту управления ВСУ "Хортица" и трем складам оружия

14:59 08.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие нанесли удары по передовому пункту управления украинских сил "Хортица" в Донецкой Народной Республике и трем складам оружия под Запорожьем и Харьковом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Красноармейск в ДНР поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица". Также уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районе города Запорожье, населенных пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области", - говорится в сообщении.
В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 122 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 143 районах.
Как сообщалось, накануне Вооруженные силы России уничтожили украинские склады боеприпасов под Сумами и Харьковом, а также нанесли удар по пункту управления ВСУ в Донецкой Народной Республике.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУХарьковская областьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости
 
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