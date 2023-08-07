https://crimea.ria.ru/20230807/rossiyskie-sistemy-pvo-perekhvatili-devyat-raket-storm-shadow-1130584786.html

Российские системы ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow

Российские системы ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Российские системы ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow

Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T15:07

2023-08-07T15:07

2023-08-07T15:08

сво

министерство обороны рф

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события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также в Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5548 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11165 танков и другие виды техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотникРакеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - АксеновНад Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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