https://crimea.ria.ru/20230807/rossiyskie-sistemy-pvo-perekhvatili-devyat-raket-storm-shadow-1130584786.html
Российские системы ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow
Российские системы ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Российские системы ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow
Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T15:07
2023-08-07T15:07
2023-08-07T15:08
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
пво
потери всу
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также в Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5548 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11165 танков и другие виды техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотникРакеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - АксеновНад Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, потери всу , события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, новости
Российские системы ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow
Минобороны: российские системы ПВО перехватили девять Storm Shadow и сбили 14 дронов
15:07 07.08.2023 (обновлено: 15:08 07.08.2023)