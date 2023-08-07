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В Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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В Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотник
В Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 07.08.2023
В Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотник
Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T13:43
2023-08-07T13:43
белгород
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью артиллерии, минометов и дронов, в результате есть повреждения объектов и домов, раненые и погибшие. 22 июля украинские боевики обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами. В Белгородской области, как и других граничащих с Украиной регионах, действует высокий уровень террористической опасности.Как сообщалось, в ночь на понедельник над Калужской областью российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник. По данным губернатора региона Владислава Шапши, последствий для людей и разрушений инфраструктуры в результате происшествия нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской областиВ Белгородской области ввели дополнительные меры безопасностиБелгородцев освободили от налогов за разрушенное имущество
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РИА Новости Крым
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белгород, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости
В Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотник

Гладков: на подлете к Белгороду сбит беспилотник, последствия на земле уточняются

13:43 07.08.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНад Белгородской областью сбит беспилотник
Над Белгородской областью сбит беспилотник
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Белгороде сработала наша система противовоздушной обороны - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил он.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью артиллерии, минометов и дронов, в результате есть повреждения объектов и домов, раненые и погибшие. 22 июля украинские боевики обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами. В Белгородской области, как и других граничащих с Украиной регионах, действует высокий уровень террористической опасности.
Как сообщалось, в ночь на понедельник над Калужской областью российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник. По данным губернатора региона Владислава Шапши, последствий для людей и разрушений инфраструктуры в результате происшествия нет.
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БелгородОбстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиПроисшествияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковНовости
 
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