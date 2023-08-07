https://crimea.ria.ru/20230807/v-belgorode-srabotala-pvo--sbit-bespilotnik-1130583382.html

В Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотник

В Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 07.08.2023

В Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотник

Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T13:43

2023-08-07T13:43

2023-08-07T13:43

белгород

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

происшествия

пво

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/06/1128019656_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_c52f7d1a4e4d7dca9b5faef156ee29bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью артиллерии, минометов и дронов, в результате есть повреждения объектов и домов, раненые и погибшие. 22 июля украинские боевики обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами. В Белгородской области, как и других граничащих с Украиной регионах, действует высокий уровень террористической опасности.Как сообщалось, в ночь на понедельник над Калужской областью российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник. По данным губернатора региона Владислава Шапши, последствий для людей и разрушений инфраструктуры в результате происшествия нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской областиВ Белгородской области ввели дополнительные меры безопасностиБелгородцев освободили от налогов за разрушенное имущество

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости