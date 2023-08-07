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В Калужской области сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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В Калужской области сбит беспилотник
В Калужской области сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 07.08.2023
В Калужской области сбит беспилотник
В ночь на понедельник над Калужской областью российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T08:39
2023-08-07T08:39
калужская область
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
безопасность
россия
владислав шапша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник над Калужской областью российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Сегодня в 2:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат", - написал он в своем Telegram-канале.По данным губернатора, последствий для людей и разрушений инфраструктуры в результате происшествия нет.Это уже не первая попытка террористической атаки области со стороны киевского режима. 3 августа система ПВО сбила над регионом шесть беспилотников. Тогда также обошлось без жертв и разрушений.А 9 июля Киев предпринял попытку ударить по объектам в Крыму, а также Калужской и Ростовской областей ракетами С-200.Читайте также на РИА Новости Крым:13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в КрымуКиев пытался ударить ракетами по объектам в Крыму и двух областях РФНад Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты
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калужская область, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, безопасность, россия, владислав шапша
В Калужской области сбит беспилотник

Система ПВО сбила беспилотник над Калужской областью, жертв и разрушений нет – Шапша

08:39 07.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник над Калужской областью российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня в 2:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, последствий для людей и разрушений инфраструктуры в результате происшествия нет.
Это уже не первая попытка террористической атаки области со стороны киевского режима. 3 августа система ПВО сбила над регионом шесть беспилотников. Тогда также обошлось без жертв и разрушений.
А 9 июля Киев предпринял попытку ударить по объектам в Крыму, а также Калужской и Ростовской областей ракетами С-200.
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Калужская областьПроисшествияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиБезопасностьРоссияВладислав Шапша
 
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