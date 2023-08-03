https://crimea.ria.ru/20230803/shest-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nochyu-nad-kaluzhskoy-oblastyu-1130502455.html

Шесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областью

Шесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областью - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Шесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областью

Российская система противовоздушной обороной уничтожила шесть беспилотников, которые пытались пролететь ночью над Калужской областью. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T09:11

2023-08-03T09:11

2023-08-03T09:19

пво

новости

калужская область

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

сво

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 авг - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороной уничтожила шесть беспилотников, которые пытались пролететь ночью над Калужской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.В ведомстве уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном мореПадение БПЛА в Севастополе – губернатор показал последствияТри украинских БПЛА пытались атаковать объекты в Москве

калужская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости, калужская область, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, сво, обстрелы всу