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Шесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областью
Шесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областью - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Шесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областью
Российская система противовоздушной обороной уничтожила шесть беспилотников, которые пытались пролететь ночью над Калужской областью. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T09:11
2023-08-03T09:11
2023-08-03T09:19
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калужская область
беспилотник (бпла, дрон)
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сво
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 авг - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороной уничтожила шесть беспилотников, которые пытались пролететь ночью над Калужской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.В ведомстве уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном мореПадение БПЛА в Севастополе – губернатор показал последствияТри украинских БПЛА пытались атаковать объекты в Москве
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пво, новости, калужская область, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, сво, обстрелы всу
Шесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областью
Минобороны: шесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областью
09:11 03.08.2023 (обновлено: 09:19 03.08.2023)