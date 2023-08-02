https://crimea.ria.ru/20230802/bespilotnik-vsu-vnov-popytalsya-atakovat-korabl-chf-v-chernom-more-1130489330.html

Беспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном море

Беспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном море - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Беспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном море

Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать морским беспилотником корабль Военно-Морского Флота, который сопровождал гражданский морской транспорт в... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T14:49

2023-08-02T14:49

2023-08-02T14:56

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать морским беспилотником корабль Военно-Морского Флота, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море. Об этом сообщает Минобороны России.Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен, подчеркнули в Минобороны.Накануне киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. БПЛА уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флотаШесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости