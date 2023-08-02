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Беспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном море - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Беспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном море
Беспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном море - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Беспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном море
Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать морским беспилотником корабль Военно-Морского Флота, который сопровождал гражданский морской транспорт в... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T14:49
2023-08-02T14:56
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать морским беспилотником корабль Военно-Морского Флота, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море. Об этом сообщает Минобороны России.Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен, подчеркнули в Минобороны.Накануне киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. БПЛА уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флотаШесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Беспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном море

ВСУ предприняли новую попытку атаковать морским беспилотником корабль в Черном море

14:49 02.08.2023 (обновлено: 14:56 02.08.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Ладный" перед походом в Средиземное море
Сторожевой корабль Ладный перед походом в Средиземное море - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать морским беспилотником корабль Военно-Морского Флота, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море. Об этом сообщает Минобороны России.
"Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря", - сказали в ведомстве.
Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен, подчеркнули в Минобороны.
Накануне киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. БПЛА уничтожены.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
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