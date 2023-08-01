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ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда в Черном море - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда в Черном море
ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда в Черном море - РИА Новости Крым, 01.08.2023
ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда в Черном море
ВСУ в ночь на вторник попытались атаковать в Черном море российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами, попытка отбита. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T13:39
2023-08-01T13:39
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
чф рф (черноморский флот российской федерации)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на вторник попытались атаковать в Черном море российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами, попытка отбита. Об этом сообщает Минобороны РФ.Все катера противника были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями Военно-Морского Флота России, сопровождавшими морской транспорт.Ранее в Минобороны России сообщили о безуспешной попытке ВСУ атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флотаШесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, чф рф (черноморский флот российской федерации), беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда в Черном море

ВСУ попытались тремя надводными БПЛА атаковать гражданские суда в Черном море

13:39 01.08.2023
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на вторник попытались атаковать в Черном море российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами, попытка отбита. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.
Все катера противника были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями Военно-Морского Флота России, сопровождавшими морской транспорт.
Ранее в Минобороны России сообщили о безуспешной попытке ВСУ атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.
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Министерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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