https://crimea.ria.ru/20230801/vsu-pytalis-atakovat-rossiyskie-grazhdanskie-suda-v-chernom-more-1130468879.html

ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда в Черном море

ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда в Черном море - РИА Новости Крым, 01.08.2023

ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда в Черном море

ВСУ в ночь на вторник попытались атаковать в Черном море российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами, попытка отбита. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T13:39

2023-08-01T13:39

2023-08-01T13:39

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

чф рф (черноморский флот российской федерации)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на вторник попытались атаковать в Черном море российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами, попытка отбита. Об этом сообщает Минобороны РФ.Все катера противника были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями Военно-Морского Флота России, сопровождавшими морской транспорт.Ранее в Минобороны России сообщили о безуспешной попытке ВСУ атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флотаШесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, чф рф (черноморский флот российской федерации), беспилотник (бпла, дрон)