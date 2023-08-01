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ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота
ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота - РИА Новости Крым, 01.08.2023
ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота
В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать корабли ЧФ тремя морскими безэкипажными катерами. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T07:51
2023-08-01T08:16
министерство обороны рф
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать корабли ЧФ тремя морскими безэкипажными катерами. Об этом сообщает Минобороны России.В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи.Это не первая подобная атака - 25 июля патрульный корабль "Сергей Котов" был атакован двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами. В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров.Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы Украины безуспешно попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота в юго-восточной части Черного моря. Все катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.
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министерство обороны рф, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины)

ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота

07:51 01.08.2023 (обновлено: 08:16 01.08.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Ладный" перед походом в Средиземное море
Сторожевой корабль Ладный перед походом в Средиземное море - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать корабли ЧФ тремя морскими безэкипажными катерами. Об этом сообщает Минобороны России.

"Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя", - говорится в сообщении.

В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.
Корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи.
Это не первая подобная атака - 25 июля патрульный корабль "Сергей Котов" был атакован двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами. В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров.
Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы Украины безуспешно попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота в юго-восточной части Черного моря. Все катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.
 
Министерство обороны РФАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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