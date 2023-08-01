https://crimea.ria.ru/20230801/vsu-atakovali-bespilotnikami-korabli-chernomorskogo-flota-1130461835.html

ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота

ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота - РИА Новости Крым, 01.08.2023

ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота

В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать корабли ЧФ тремя морскими безэкипажными катерами. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T07:51

2023-08-01T07:51

2023-08-01T08:16

министерство обороны рф

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать корабли ЧФ тремя морскими безэкипажными катерами. Об этом сообщает Минобороны России.В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи.Это не первая подобная атака - 25 июля патрульный корабль "Сергей Котов" был атакован двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами. В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров.Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы Украины безуспешно попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота в юго-восточной части Черного моря. Все катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины)