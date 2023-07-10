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Киев пытался ударить ракетами по объектам в Крыму и двух областях РФ
Киев пытался ударить ракетами по объектам в Крыму и двух областях РФ - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Киев пытался ударить ракетами по объектам в Крыму и двух областях РФ
Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям. Об этом сообщает Министерство обороны России. РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T08:48
2023-07-10T08:48
2023-07-10T09:16
новости
министерство обороны рф
армия и флот
сво
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
сергей аксенов
валерий герасимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям. Об этом сообщает Министерство обороны России.Уточняется, что попытка ракетной атаки совершена с применением ракет С-200.Начальник Геншатба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба ВКС об уничтожении четырех украинских баллистических целей 9 июля."По докладу генерал-полковника Виктора Афзалова, средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. Главному разведуправлению поручено выявить места хранения, подготовки стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и спланировать их упреждающее огневое поражение. Кроме того, военные примут дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха".Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы, регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Первую украинскую ракету "Гром-2" ПВО сбили над Феодосией 8 апреля. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений.В следующий раз ПВО отразили атаку двух ракет "Гром-2" на Крым 6 мая. По словам главы РК Сергея Аксенова, Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – властиПлан Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозуКрыму не грозит сухопутная операция ВСУ - Аксенов
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новости, министерство обороны рф, армия и флот, сво, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), сергей аксенов, валерий герасимов
Киев пытался ударить ракетами по объектам в Крыму и двух областях РФ
МО: Киев безуспешно пытался ударить ракетами по объектам в Крыму и двух областях РФ
08:48 10.07.2023 (обновлено: 09:16 10.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям. Об этом сообщает Министерство обороны России.
"Киев безуспешно пытался ударить ракетами по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях", - сказано в сообщении.
Уточняется, что попытка ракетной атаки совершена с применением ракет С-200.
Начальник Геншатба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба ВКС об уничтожении четырех украинских баллистических целей 9 июля.
"По докладу генерал-полковника Виктора Афзалова, средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. Главному разведуправлению поручено выявить места хранения, подготовки стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и спланировать их упреждающее огневое поражение. Кроме того, военные примут дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха".
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал
, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы, регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
Первую украинскую ракету "Гром-2" ПВО сбили
над Феодосией 8 апреля. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений.
В следующий раз ПВО отразили
атаку двух ракет "Гром-2" на Крым 6 мая. По словам главы РК Сергея Аксенова, Крым полностью готов
к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.
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