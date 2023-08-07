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ВС России разгромили пункт управления и три склада боеприпасов ВСУ
ВС России разгромили пункт управления и три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 07.08.2023
ВС России разгромили пункт управления и три склада боеприпасов ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили украинские склады боеприпасов под Сумами и Харьковом, а также нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T15:21
2023-08-07T15:21
2023-08-07T15:21
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинские склады боеприпасов под Сумами и Харьковом, а также нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поражен в районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах.Как сообщалось, российские системы ПВО перехватили за минувшие сутки девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:На 11 км продвинулись российские войска на Купянском направленииМассированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты пораженыКиев несет колоссальные потери: за сутки в СВО уничтожены 600 боевиков
https://crimea.ria.ru/20230807/topyat-lodki-i-byut-pozitsii-vsu-rabota-gruppirovki-dnepr-na-khersonschine-1130576430.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, донецкая народная республика (днр), новости
ВС России разгромили пункт управления и три склада боеприпасов ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили украинские склады боеприпасов под Сумами и Харьковом