https://crimea.ria.ru/20230807/vs-rossii-razgromili-punkt-upravleniya-i-tri-sklada-boepripasov-vsu-1130584967.html

ВС России разгромили пункт управления и три склада боеприпасов ВСУ

ВС России разгромили пункт управления и три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 07.08.2023

ВС России разгромили пункт управления и три склада боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили украинские склады боеприпасов под Сумами и Харьковом, а также нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T15:21

2023-08-07T15:21

2023-08-07T15:21

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинские склады боеприпасов под Сумами и Харьковом, а также нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поражен в районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах.Как сообщалось, российские системы ПВО перехватили за минувшие сутки девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:На 11 км продвинулись российские войска на Купянском направленииМассированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты пораженыКиев несет колоссальные потери: за сутки в СВО уничтожены 600 боевиков

https://crimea.ria.ru/20230807/topyat-lodki-i-byut-pozitsii-vsu-rabota-gruppirovki-dnepr-na-khersonschine-1130576430.html

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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, донецкая народная республика (днр), новости