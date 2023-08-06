https://crimea.ria.ru/20230806/kiev-neset-kolossalnye-poteri-za-sutki-v-svo-unichtozheny-600-boevikov-1130565976.html

Киев несет колоссальные потери: за сутки в СВО уничтожены 600 боевиков

Киев несет колоссальные потери: за сутки в СВО уничтожены 600 боевиков - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Киев несет колоссальные потери: за сутки в СВО уничтожены 600 боевиков

Потери врага по всему фронту за сутки составили около 600 боевиков и 48 единиц техники, в числе которых боевые машины РСЗО "Град" и артиллерийские системы М777... РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T14:43

2023-08-06T14:43

2023-08-06T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Потери врага по всему фронту за сутки составили около 600 боевиков и 48 единиц техники, в числе которых боевые машины РСЗО "Град" и артиллерийские системы М777 производства США. Армия России отразила 18 атак противника по линии соприкосновения в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны.За минувшие сутки ВС РФ наносили поражение и отражали попытки наступательных действий противника на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики разгромлен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.На Купянском направлении российские военные успешно отразили восемь атак и контратак подразделений ВСУ возле Синьковки и Ольшан Харьковской области и Новоселовского ЛНР.Противник нес потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Артемовка ЛНР."Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы "Мста-Б", - говорится в сводке.На Донецком направлении ВС РФ за сутки отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка ДНР. Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ возле населенных пунктов Авдеевка, Клещеевка, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка ДНР.На Краснолиманском направлении успешно отражены две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее Ковалевки ЛНР и в районе Серебрянского лесничества.В сутки на этом направлении уничтожено до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ возле Урожайного в ДНР."Потери противника на данном направлении составили до 150-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также артиллерийская система М777 производства США", - рапортовали в ведомстве.На Запорожском направлении за сутки отражены две атаки противника возле Работино. На данном направлении за 24 часа ликвидированы до 80-ти боевиков, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.На Херсонском направлении за сутки ВСУ потеряли до 40 солдат, а также восемь автомобилей.Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ возле Запорожья. На аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ.Также российские военные поразили авиационные базы ВСУ на западе Украины, нанеся по ним групповой ракетный удар.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу озвучил потери ВСУ за июльКак долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области

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