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Шойгу озвучил потери ВСУ за июль - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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Шойгу озвучил потери ВСУ за июль
Шойгу озвучил потери ВСУ за июль - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Шойгу озвучил потери ВСУ за июль
Потери украинских войск за июль составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T13:52
2023-07-31T13:52
сергей шойгу
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
танки leopard
bradley
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за июль составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в понедельник.Министр отметил, что поставляемое Киеву западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.По словам главы Минобороны, "на фоне неудачного так называемого контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации".Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области в течение двух дней потеряли 400 военнослужащих и 63 единицы бронетехники, в том числе 31 танк.Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что связи с большими потерями бронетехники ВСУ сменили тактику и теперь технику отводят и кидают в бой живую силу, не считаясь с жизнями украинских военнослужащих. Российский лидер предположил, что это связано с колоссальными потерями бронетехники у ВСУ. По его словам, с 4 июня Украина потеряла 415 танков, а 2/3 потерянной ими в боях техники – западного производства. Он также подчеркнул, что российские военные отбрасывают противника на всех направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской областиВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении"Штурм" Крыма украинскими коммандос: эксперт оценил план Киева и Лондона
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сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, танки leopard, bradley, потери всу
Шойгу озвучил потери ВСУ за июль

Шойгу: ВСУ за июль потеряли 21 тысячу боевиков, 10 танков Leopard и 11 БМП Bradley

13:52 31.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за июль составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в понедельник.

"За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили 20 824 военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши", – приводит слова Шойгу РИА Новости.

Министр отметил, что поставляемое Киеву западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.
По словам главы Минобороны, "на фоне неудачного так называемого контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации".
Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области в течение двух дней потеряли 400 военнослужащих и 63 единицы бронетехники, в том числе 31 танк.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что связи с большими потерями бронетехники ВСУ сменили тактику и теперь технику отводят и кидают в бой живую силу, не считаясь с жизнями украинских военнослужащих. Российский лидер предположил, что это связано с колоссальными потерями бронетехники у ВСУ. По его словам, с 4 июня Украина потеряла 415 танков, а 2/3 потерянной ими в боях техники – западного производства. Он также подчеркнул, что российские военные отбрасывают противника на всех направлениях.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФСВОВооруженные силы РоссииТанки LeopardBradleyПотери ВСУ
 
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