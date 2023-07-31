https://crimea.ria.ru/20230731/shoygu-ozvuchil-poteri-vsu-za-iyul-1130437029.html

Шойгу озвучил потери ВСУ за июль

Шойгу озвучил потери ВСУ за июль - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Шойгу озвучил потери ВСУ за июль

Потери украинских войск за июль составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T13:52

2023-07-31T13:52

2023-07-31T13:52

сергей шойгу

министерство обороны рф

сво

вооруженные силы россии

танки leopard

bradley

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за июль составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в понедельник.Министр отметил, что поставляемое Киеву западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.По словам главы Минобороны, "на фоне неудачного так называемого контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации".Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области в течение двух дней потеряли 400 военнослужащих и 63 единицы бронетехники, в том числе 31 танк.Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что связи с большими потерями бронетехники ВСУ сменили тактику и теперь технику отводят и кидают в бой живую силу, не считаясь с жизнями украинских военнослужащих. Российский лидер предположил, что это связано с колоссальными потерями бронетехники у ВСУ. По его словам, с 4 июня Украина потеряла 415 танков, а 2/3 потерянной ими в боях техники – западного производства. Он также подчеркнул, что российские военные отбрасывают противника на всех направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской областиВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении"Штурм" Крыма украинскими коммандос: эксперт оценил план Киева и Лондона

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, танки leopard, bradley, потери всу