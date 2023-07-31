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ВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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ВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направлении
ВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 31.07.2023
ВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области в течение двух дней потеряли 400 военнослужащих и 63 единицы бронетехники, в том... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T13:13
2023-07-31T13:16
сергей шойгу
сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области в течение двух дней потеряли 400 военнослужащих и 63 единицы бронетехники, в том числе 31 танк. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в понедельник. Министр отметил стойкость и самоотверженность, которую проявили подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка при отражении атак противника. "Я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят. Не только из этих бригад, но и из этих вот, в первую очередь, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели, но вот в данном случае работали все", - сказал глава Минобороны.Ранее президент России Владимир Путин поручил вручить государственные награды бойцам подразделений, отличившимся при отражении массированной атаки противника на Ореховском направлении Запорожской области 26 июля. По словам главы государства, российские солдаты и офицеры "продемонстрировали лучшие примеры массового героизма", уничтожив 26 танков и 13 бронемашин, а также порядка 200 военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на УкраинеВСУ выбиты из Старомайорского - ПушилинКак ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в Крыму
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сергей шойгу, сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, запорожская область
ВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направлении

Шойгу: ВСУ за 26 и 27 июля потеряли на Ореховском направлении 400 военных и 31 танк

13:13 31.07.2023 (обновлено: 13:16 31.07.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области в течение двух дней потеряли 400 военнослужащих и 63 единицы бронетехники, в том числе 31 танк. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в понедельник.
"На Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону. Только за два дня – 26 и 27 июля – в районе населенного пункта Работино уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких Leopard, два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности 63 единицы бронетехники", - цитирует Шойгу РИА Новости.
Министр отметил стойкость и самоотверженность, которую проявили подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка при отражении атак противника.
"Я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят. Не только из этих бригад, но и из этих вот, в первую очередь, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели, но вот в данном случае работали все", - сказал глава Минобороны.
Ранее президент России Владимир Путин поручил вручить государственные награды бойцам подразделений, отличившимся при отражении массированной атаки противника на Ореховском направлении Запорожской области 26 июля. По словам главы государства, российские солдаты и офицеры "продемонстрировали лучшие примеры массового героизма", уничтожив 26 танков и 13 бронемашин, а также порядка 200 военнослужащих противника.
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