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Путин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направлении
Путин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Путин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направлении
Украинские войска активизировали боевые действия, в частности, на Запорожском направлении, но все вчерашние атаки были героически отражены с большими потерями... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T15:23
2023-07-27T15:23
2023-07-27T15:58
владимир путин (политик)
потери всу
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска активизировали боевые действия, в частности, на Запорожском направлении, но все вчерашние атаки были героически отражены с большими потерями для противника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, противник применил порядка 50 единиц бронетехники, из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванных подразделений, 40% – летчиками боевой авиации. Ни на одном участке боестолкновений противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями, подчеркнул Путин.Кроме боевой техники, противник понес очень большие потери личного состава – более 200 человек, добавил президент."К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – более чем в 10 раз у нас меньше чем у противника", – уточнил он.Накануне Минобороны РФ сообщило о возобновлении интенсивных наступательных действий на Ореховском направлении. Утром в среду противник провел массированную атаку, российские войска ее отразили, уничтожив 22 танка, 10 боевых машин пехоты (БМП), боевая бронированная машина, а также более 100 военнослужащих.В четверг газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что Украина начала "основную фазу контрнаступления". По данным издания, в бой вступили "тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку".Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на УкраинеФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флотаРакетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области
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владимир путин (политик), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Путин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направлении
Путин: противник активизировал боевые действия, но был отброшен с большими потерями
15:23 27.07.2023 (обновлено: 15:58 27.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска активизировали боевые действия, в частности, на Запорожском направлении, но все вчерашние атаки были героически отражены с большими потерями для противника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на Запорожском направлении. Вчера шли серьезные боевые действия в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, 71-го полка и 58-й армии Южного военного округа. Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма", – сказал глава государства в эфире телеканала "Россия 24".
По словам российского лидера, противник применил порядка 50 единиц бронетехники, из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванных подразделений, 40% – летчиками боевой авиации. Ни на одном участке боестолкновений противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями, подчеркнул Путин.
Кроме боевой техники, противник понес очень большие потери личного состава – более 200 человек, добавил президент.
"К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – более чем в 10 раз у нас меньше чем у противника", – уточнил он.
"Сегодня по моему поручению прямо в зоне боевых действий нашим парням будут вручены государственные награды. Также я дал указание Минобороны подготовить предложения на присвоение этим подразделениям почетных наименований", – заключил российский лидер.
Накануне Минобороны РФ сообщило
о возобновлении интенсивных наступательных действий на Ореховском направлении. Утром в среду противник провел массированную атаку, российские войска ее отразили, уничтожив 22 танка, 10 боевых машин пехоты (БМП), боевая бронированная машина, а также более 100 военнослужащих.
В четверг газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что Украина начала "основную фазу контрнаступления". По данным издания, в бой вступили "тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку".
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