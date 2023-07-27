https://crimea.ria.ru/20230727/putin-nazval-poteri-vsu-vo-vcherashney-atake-na-zaporozhskom-napravlenii-1130332349.html

Путин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направлении

Путин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Путин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направлении

Украинские войска активизировали боевые действия, в частности, на Запорожском направлении, но все вчерашние атаки были героически отражены с большими потерями... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T15:23

2023-07-27T15:23

2023-07-27T15:58

владимир путин (политик)

потери всу

армия и флот

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска активизировали боевые действия, в частности, на Запорожском направлении, но все вчерашние атаки были героически отражены с большими потерями для противника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, противник применил порядка 50 единиц бронетехники, из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванных подразделений, 40% – летчиками боевой авиации. Ни на одном участке боестолкновений противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями, подчеркнул Путин.Кроме боевой техники, противник понес очень большие потери личного состава – более 200 человек, добавил президент."К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – более чем в 10 раз у нас меньше чем у противника", – уточнил он.Накануне Минобороны РФ сообщило о возобновлении интенсивных наступательных действий на Ореховском направлении. Утром в среду противник провел массированную атаку, российские войска ее отразили, уничтожив 22 танка, 10 боевых машин пехоты (БМП), боевая бронированная машина, а также более 100 военнослужащих.В четверг газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что Украина начала "основную фазу контрнаступления". По данным издания, в бой вступили "тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку".Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на УкраинеФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флотаРакетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф