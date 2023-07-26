https://crimea.ria.ru/20230726/unichtozheno-22-tanka-armiya-rossii-otbila-ataki-vsu-na-zaporozhe-1130309370.html
Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье
Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье
Российские военные отразили массированную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив 22 танка, 10 БМП и... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T15:17
2023-07-26T15:17
2023-07-26T16:14
всу (вооруженные силы украины)
сво
потери всу
новости
украина
армия и флот
вооруженные силы россии
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/08/1129266545_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_54ac171704552b59c39ac92550db1eb0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Российские военные отразили массированную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив 22 танка, 10 БМП и порядка 100 военнослужащих противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, в ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты (БМП), боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери в живой силе, которые исчисляются десятками тысяч человек. Несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму все труднее гнать на фронт новые пополнения, мобилизационный ресурс страны истощается, отметил российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин За нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистов
украина
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/08/1129266545_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_5df4e1501ba311c6dae46dafc2e11b60.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), сво, потери всу , новости, украина, армия и флот, вооруженные силы россии, запорожская область
Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье
Минобороны: войска РФ отразили массированную атаку ВСУ на Запорожье и уничтожили 22 танка
15:17 26.07.2023 (обновлено: 16:14 26.07.2023)