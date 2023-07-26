Рейтинг@Mail.ru
Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230726/unichtozheno-22-tanka-armiya-rossii-otbila-ataki-vsu-na-zaporozhe-1130309370.html
Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье
Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье
Российские военные отразили массированную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив 22 танка, 10 БМП и... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T15:17
2023-07-26T16:14
всу (вооруженные силы украины)
сво
потери всу
новости
украина
армия и флот
вооруженные силы россии
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/08/1129266545_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_54ac171704552b59c39ac92550db1eb0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Российские военные отразили массированную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив 22 танка, 10 БМП и порядка 100 военнослужащих противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, в ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты (БМП), боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери в живой силе, которые исчисляются десятками тысяч человек. Несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму все труднее гнать на фронт новые пополнения, мобилизационный ресурс страны истощается, отметил российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин За нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистов
украина
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/08/1129266545_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_5df4e1501ba311c6dae46dafc2e11b60.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), сво, потери всу , новости, украина, армия и флот, вооруженные силы россии, запорожская область
Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье

Минобороны: войска РФ отразили массированную атаку ВСУ на Запорожье и уничтожили 22 танка

15:17 26.07.2023 (обновлено: 16:14 26.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Российские военные отразили массированную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив 22 танка, 10 БМП и порядка 100 военнослужащих противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении, провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты (БМП), боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери в живой силе, которые исчисляются десятками тысяч человек. Несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму все труднее гнать на фронт новые пополнения, мобилизационный ресурс страны истощается, отметил российский лидер.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание
Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин
За нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистов
ВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОПотери ВСУНовостиУкраинаАрмия и флотВооруженные силы РоссииЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31Белгородцев освободили от налогов за разрушенное имущество
17:14Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море
16:55"Артек" откроет филиалы в Севастополе и Бердянске – поручение Путина
16:33Сотни погибших боевиков и отбитые атаки ВСУ – ход спецоперации
16:21На защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублей
16:16ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе
16:03Иномарка съехала в море на набережной Керчи
15:47Сбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – Минобороны
15:36Войска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным Лиманом
15:28Как Севастополь и Крым отметят День Крещения Руси
15:17Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье
15:06Человек без признаков жизни найден в море в Севастополе
14:58В Крыму возле мыса Казантип построят курортное село
14:41Саркисян: виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму
14:25Взорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине
13:55Двухлетняя малышка погибла от удара током в гостинице на Кубани
13:43Крымский мост: очереди, время ожидания и обстановка
13:29Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отписками
13:18Громкие хлопки в Евпатории – названа причина
13:04РНКБ выдал самозанятым клиентам кредиты на пять миллиардов рублей
Лента новостейМолния