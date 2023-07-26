https://crimea.ria.ru/20230726/unichtozheno-22-tanka-armiya-rossii-otbila-ataki-vsu-na-zaporozhe-1130309370.html

Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье

Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Уничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье

Российские военные отразили массированную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив 22 танка, 10 БМП и... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T15:17

2023-07-26T15:17

2023-07-26T16:14

всу (вооруженные силы украины)

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Российские военные отразили массированную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив 22 танка, 10 БМП и порядка 100 военнослужащих противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, в ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты (БМП), боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери в живой силе, которые исчисляются десятками тысяч человек. Несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму все труднее гнать на фронт новые пополнения, мобилизационный ресурс страны истощается, отметил российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин За нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистов

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всу (вооруженные силы украины), сво, потери всу , новости, украина, армия и флот, вооруженные силы россии, запорожская область