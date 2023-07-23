https://crimea.ria.ru/20230723/inostrannye-naemniki-nesut-znachitelnye-poteri-iz-za-gluposti--putin-1130250172.html

Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин

Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин

Наемники из других стран несут огромные потери на Украине из-за своей глупости, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе официальной встречи с лидером... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T13:23

2023-07-23T13:23

2023-07-23T13:23

владимир путин (политик)

сво

вооруженные силы россии

армия и флот

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

новости

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Наемники из других стран несут огромные потери на Украине из-за своей глупости, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе официальной встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом должна знать общественность тех стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых действий, заявил российский лидер.Также российский лидер заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек. Об этом он сказал, отвечая на слова Александра Лукашенко о том, что, по оценкам США, со времени начала контрнаступления потери ВСУ составили 26 тысяч человек.Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Республики Беларусь Александром Лукашенко проходят сегодня в Константиновском дворце в Петербурге. Лидеры двух стран обсуждают вопросы развития отношений и интеграции в рамках создания Союзного государства.Ранее на совещании Совбеза Владимир Путин сообщил, что Польша вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель. Для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение. Так глава государства прокомментировал информацию главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что Варшава планирует разместить на Западной Украине свои войска.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеПутин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТОСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сво, вооруженные силы россии, армия и флот, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, потери всу