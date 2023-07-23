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Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин - РИА Новости Крым, 23.07.2023
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Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин
Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин
Наемники из других стран несут огромные потери на Украине из-за своей глупости, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе официальной встречи с лидером... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T13:23
2023-07-23T13:23
владимир путин (политик)
сво
вооруженные силы россии
армия и флот
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Наемники из других стран несут огромные потери на Украине из-за своей глупости, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе официальной встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом должна знать общественность тех стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых действий, заявил российский лидер.Также российский лидер заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек. Об этом он сказал, отвечая на слова Александра Лукашенко о том, что, по оценкам США, со времени начала контрнаступления потери ВСУ составили 26 тысяч человек.Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Республики Беларусь Александром Лукашенко проходят сегодня в Константиновском дворце в Петербурге. Лидеры двух стран обсуждают вопросы развития отношений и интеграции в рамках создания Союзного государства.Ранее на совещании Совбеза Владимир Путин сообщил, что Польша вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель. Для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение. Так глава государства прокомментировал информацию главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что Варшава планирует разместить на Западной Украине свои войска.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеПутин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТОСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), сво, вооруженные силы россии, армия и флот, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, потери всу
Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин

Иностранные наемники на Украине несут огромные потери, Запад должен об этом знать – Путин

13:23 23.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Белоруссии А. Лукашенко
Встреча президента РФ В. Путина и президента Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Наемники из других стран несут огромные потери на Украине из-за своей глупости, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе официальной встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом должна знать общественность тех стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых действий, заявил российский лидер.

"Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери. Из-за своей глупости. Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", — сказал Владимир Путин.

Также российский лидер заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек. Об этом он сказал, отвечая на слова Александра Лукашенко о том, что, по оценкам США, со времени начала контрнаступления потери ВСУ составили 26 тысяч человек.
Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Республики Беларусь Александром Лукашенко проходят сегодня в Константиновском дворце в Петербурге. Лидеры двух стран обсуждают вопросы развития отношений и интеграции в рамках создания Союзного государства.
Ранее на совещании Совбеза Владимир Путин сообщил, что Польша вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель. Для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение. Так глава государства прокомментировал информацию главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что Варшава планирует разместить на Западной Украине свои войска.
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Владимир Путин (политик)СВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоНовостиПотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
13:45Президент Белоруссии обещает поддержку Западной Украине
13:23Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин
13:13Владимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемого
12:52Военкор Михальчевский смог выйти на связь
12:427 Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ в Запорожской области
12:13В Херсонской области уничтожаются боевики и техника ВСУ
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