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ВСУ выбиты из Старомайорского - Пушилин

ВСУ выбиты из Старомайорского - Пушилин - РИА Новости Крым, 31.07.2023

ВСУ выбиты из Старомайорского - Пушилин

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на Краснолиманском направлении изменилась в лучшую сторону, российские военные... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T10:29

2023-07-31T10:29

2023-07-31T10:29

новости

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на Краснолиманском направлении изменилась в лучшую сторону, российские военные продвигаются вперед и ежедневно улучшают позиции.По его словам, противник на этом направлении несет "очень серьезные" потери.Пушилин также сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из села Старомайорское."Наши подразделения смогли выбить противника, который понес большие потери и в личном составе, и в технике", - сказал Пушилин.Самой "горячей точкой" в последние дни стало Угледарское направление."Там, я бы сказал, самые за последние дни ожесточенные боестолкновения", - отметил Пушилин.Ранее врио главы ДНР сообщал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в регионе сложная, но контролируемая.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация ПушилинаМеня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУЦифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в Донбассе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу