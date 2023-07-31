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ВСУ выбиты из Старомайорского - Пушилин - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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ВСУ выбиты из Старомайорского - Пушилин
ВСУ выбиты из Старомайорского - Пушилин - РИА Новости Крым, 31.07.2023
ВСУ выбиты из Старомайорского - Пушилин
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на Краснолиманском направлении изменилась в лучшую сторону, российские военные... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T10:29
2023-07-31T10:29
новости
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на Краснолиманском направлении изменилась в лучшую сторону, российские военные продвигаются вперед и ежедневно улучшают позиции.По его словам, противник на этом направлении несет "очень серьезные" потери.Пушилин также сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из села Старомайорское."Наши подразделения смогли выбить противника, который понес большие потери и в личном составе, и в технике", - сказал Пушилин.Самой "горячей точкой" в последние дни стало Угледарское направление."Там, я бы сказал, самые за последние дни ожесточенные боестолкновения", - отметил Пушилин.Ранее врио главы ДНР сообщал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в регионе сложная, но контролируемая.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация ПушилинаМеня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУЦифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в Донбассе
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РИА Новости Крым
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новости, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
ВСУ выбиты из Старомайорского - Пушилин

Пушилин: ВСУ вытеснены из села Старомайорское, позиции ВС России улучшаются ежедневно

10:29 31.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО
Работа РСЗО - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на Краснолиманском направлении изменилась в лучшую сторону, российские военные продвигаются вперед и ежедневно улучшают позиции.

"Наши подразделения продвигаются вперед, Вооруженные силы РФ добиваются определенного успеха, выбивая противника с ранее занятых позиций, и буквально ежедневно практически улучшая свои позиции", - сказал Пушилин в эфире "Россия 24".

По его словам, противник на этом направлении несет "очень серьезные" потери.
Пушилин также сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из села Старомайорское.
"Наши подразделения смогли выбить противника, который понес большие потери и в личном составе, и в технике", - сказал Пушилин.
Самой "горячей точкой" в последние дни стало Угледарское направление.
"Там, я бы сказал, самые за последние дни ожесточенные боестолкновения", - отметил Пушилин.
Ранее врио главы ДНР сообщал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в регионе сложная, но контролируемая.
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НовостиДенис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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