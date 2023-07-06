Рейтинг@Mail.ru
Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация Пушилина - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230706/chto-proiskhodit-v-klescheevke-pod-artemovskom--informatsiya-pushilina-1129850945.html
Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация Пушилина
Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация Пушилина - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация Пушилина
Поселок Клещеевка на южном фланге Артемовска, который отчаянно пытаются захватить подразделения ВСУ, на данный момент остается под контролем российских войск... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T12:28
2023-07-06T12:28
новости
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
артемовск
клещеевка
макеевка
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129389386_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4282112bcebc9bd34440882aa335fd9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Поселок Клещеевка на южном фланге Артемовска, который отчаянно пытаются захватить подразделения ВСУ, на данный момент остается под контролем российских войск. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.Врио главы ДНР также отметил, что ситуация на флангах Артемовска напряженная, ВСУ хотят "реабилитироваться" за его потерю, поэтому ежедневно предпринимают атаки на позиции российских войск в районе города.В самом Артемовске, по словам Пушилина, "летают беспилотники и идут обстрелы артиллерией".В то же время, добавил руководитель республики, перед саммитом НАТО в Вильнюсе украинские националисты усилили обстрелы жилых кварталов городов и поселков ДНР. Только за последние дни сильнейшему обстрелу подверглась Макеевка, в результате которого пострадали девять учреждений здравоохранения и множество многоквартирных домов.Кроме того, на днях ВСУ обстреляли здание администрации Волновахи из реактивных систем залпового огня HIMARS. Один снаряд попал в здание, еще один – в автомобильную парковку. По словам Пушилина, лишь чудом никто серьезно не пострадал и не погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Огромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВОСпецоперация на Украине может закончиться за несколько дней – МедведевМеня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ
донецкая народная республика (днр)
артемовск
клещеевка
макеевка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129389386_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_a232470de15f5f3d6e37090b49f5d955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, артемовск, клещеевка, макеевка, нато
Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация Пушилина

Пушилин: Клещеевка находится под полным контролем войск РФ, атаки противника отбиты

12:28 06.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия
Российская артиллерия - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Поселок Клещеевка на южном фланге Артемовска, который отчаянно пытаются захватить подразделения ВСУ, на данный момент остается под контролем российских войск. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"По Клещеевке вчера очень серьезно "разгоняли" (информацию о том, что российские подразделения оставили поселок – ред.). Там действительно было одно из очередных (атакующих) действий противника, они подошли достаточно близко, но Вооруженные силы РФ все сделали грамотно, вся Клещеевка находится под нашим контролем", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Врио главы ДНР также отметил, что ситуация на флангах Артемовска напряженная, ВСУ хотят "реабилитироваться" за его потерю, поэтому ежедневно предпринимают атаки на позиции российских войск в районе города.
В самом Артемовске, по словам Пушилина, "летают беспилотники и идут обстрелы артиллерией".
"Активности в гражданской составляющей мы там сейчас не проводим, чтобы людьми не рисковать. Когда отодвинем (противника), тогда и будем заходить, проводить разминирование, разбирать завалы и оценивать ущерб", - пояснил он.
В то же время, добавил руководитель республики, перед саммитом НАТО в Вильнюсе украинские националисты усилили обстрелы жилых кварталов городов и поселков ДНР. Только за последние дни сильнейшему обстрелу подверглась Макеевка, в результате которого пострадали девять учреждений здравоохранения и множество многоквартирных домов.
Кроме того, на днях ВСУ обстреляли здание администрации Волновахи из реактивных систем залпового огня HIMARS. Один снаряд попал в здание, еще один – в автомобильную парковку. По словам Пушилина, лишь чудом никто серьезно не пострадал и не погиб.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Огромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВО
Спецоперация на Украине может закончиться за несколько дней – Медведев
Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ
 
НовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинАртемовскКлещеевкаМакеевкаНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Жара сменится ливнями и градом: на Крым надвигается двухдневный шторм
12:52В Крыму мужчина застрелил соседку из-за ее шумной собаки
12:37Зеленский понимает невозможность победы Украины - Лукашенко
12:28Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация Пушилина
12:10Реконструкция набережной Коктебеля: мнение жителей "за" и "против"
11:57Группировка "Днепр" громит врага - ВСУ потеряли еще более 70 боевиков
11:36Цифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в Донбассе
11:06Оглашен приговор обвиняемым в покушении на вице-губернатора Херсонщины
10:47Под Севастополем автобус насмерть сбил благородного оленя
10:27Часть Крыма в четверг без воды - график отключений
10:05Проукраинского террориста ликвидировали в Тюменской области – ФСБ
09:58Хроники Керченской переправы - погода и трафик на утро четверга
09:44Как въехать в Крым без пробок - расписание электричек
09:21В Лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходит
08:50Ночные взрывы во Львове - поражен объект критической инфраструктуры
08:31Электросамокатчиков хотят штрафовать: что изменится
08:09Какие профессии в Крыму самые востребованные
07:38В Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность
07:03Может ли чума из Монголии "зайти" в Крым – эксперт
00:01Жара не отпускает: погода в Крыму в четверг
Лента новостейМолния