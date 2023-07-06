https://crimea.ria.ru/20230706/chto-proiskhodit-v-klescheevke-pod-artemovskom--informatsiya-pushilina-1129850945.html

Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация Пушилина

Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация Пушилина - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация Пушилина

Поселок Клещеевка на южном фланге Артемовска, который отчаянно пытаются захватить подразделения ВСУ, на данный момент остается под контролем российских войск... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T12:28

2023-07-06T12:28

2023-07-06T12:28

новости

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

артемовск

клещеевка

макеевка

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Поселок Клещеевка на южном фланге Артемовска, который отчаянно пытаются захватить подразделения ВСУ, на данный момент остается под контролем российских войск. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.Врио главы ДНР также отметил, что ситуация на флангах Артемовска напряженная, ВСУ хотят "реабилитироваться" за его потерю, поэтому ежедневно предпринимают атаки на позиции российских войск в районе города.В самом Артемовске, по словам Пушилина, "летают беспилотники и идут обстрелы артиллерией".В то же время, добавил руководитель республики, перед саммитом НАТО в Вильнюсе украинские националисты усилили обстрелы жилых кварталов городов и поселков ДНР. Только за последние дни сильнейшему обстрелу подверглась Макеевка, в результате которого пострадали девять учреждений здравоохранения и множество многоквартирных домов.Кроме того, на днях ВСУ обстреляли здание администрации Волновахи из реактивных систем залпового огня HIMARS. Один снаряд попал в здание, еще один – в автомобильную парковку. По словам Пушилина, лишь чудом никто серьезно не пострадал и не погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Огромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВОСпецоперация на Украине может закончиться за несколько дней – МедведевМеня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ

донецкая народная республика (днр)

артемовск

клещеевка

макеевка

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новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, артемовск, клещеевка, макеевка, нато