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Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация Пушилина
Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация Пушилина - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация Пушилина
Поселок Клещеевка на южном фланге Артемовска, который отчаянно пытаются захватить подразделения ВСУ, на данный момент остается под контролем российских войск... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T12:28
2023-07-06T12:28
2023-07-06T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Поселок Клещеевка на южном фланге Артемовска, который отчаянно пытаются захватить подразделения ВСУ, на данный момент остается под контролем российских войск. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.Врио главы ДНР также отметил, что ситуация на флангах Артемовска напряженная, ВСУ хотят "реабилитироваться" за его потерю, поэтому ежедневно предпринимают атаки на позиции российских войск в районе города.В самом Артемовске, по словам Пушилина, "летают беспилотники и идут обстрелы артиллерией".В то же время, добавил руководитель республики, перед саммитом НАТО в Вильнюсе украинские националисты усилили обстрелы жилых кварталов городов и поселков ДНР. Только за последние дни сильнейшему обстрелу подверглась Макеевка, в результате которого пострадали девять учреждений здравоохранения и множество многоквартирных домов.Кроме того, на днях ВСУ обстреляли здание администрации Волновахи из реактивных систем залпового огня HIMARS. Один снаряд попал в здание, еще один – в автомобильную парковку. По словам Пушилина, лишь чудом никто серьезно не пострадал и не погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Огромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВОСпецоперация на Украине может закончиться за несколько дней – МедведевМеня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ
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новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, артемовск, клещеевка, макеевка, нато
Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация Пушилина
Пушилин: Клещеевка находится под полным контролем войск РФ, атаки противника отбиты
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Поселок Клещеевка на южном фланге Артемовска, который отчаянно пытаются захватить подразделения ВСУ, на данный момент остается под контролем российских войск. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"По Клещеевке вчера очень серьезно "разгоняли" (информацию о том, что российские подразделения оставили поселок – ред.). Там действительно было одно из очередных (атакующих) действий противника, они подошли достаточно близко, но Вооруженные силы РФ все сделали грамотно, вся Клещеевка находится под нашим контролем", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Врио главы ДНР также отметил, что ситуация на флангах Артемовска напряженная, ВСУ хотят "реабилитироваться" за его потерю, поэтому ежедневно предпринимают атаки на позиции российских войск в районе города.
В самом Артемовске, по словам Пушилина, "летают беспилотники и идут обстрелы артиллерией".
"Активности в гражданской составляющей мы там сейчас не проводим, чтобы людьми не рисковать. Когда отодвинем (противника), тогда и будем заходить, проводить разминирование, разбирать завалы и оценивать ущерб", - пояснил он.
В то же время, добавил руководитель республики, перед саммитом НАТО в Вильнюсе украинские националисты усилили обстрелы жилых кварталов городов и поселков ДНР. Только за последние дни сильнейшему обстрелу подверглась Макеевка, в результате которого пострадали девять учреждений здравоохранения и множество многоквартирных домов.
Кроме того, на днях ВСУ обстреляли здание администрации Волновахи из реактивных систем залпового огня HIMARS. Один снаряд попал в здание, еще один – в автомобильную парковку. По словам Пушилина, лишь чудом никто серьезно не пострадал и не погиб.
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