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Огромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Огромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВО
Огромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Огромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВО
Российские войска за прошедшие сутки отразили 17 атак вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции, уничтожено порядка 760 боевиков и 54 единицы... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T14:54
2023-07-05T15:00
сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 17 атак вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции, уничтожено порядка 760 боевиков и 54 единицы техники противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Донецкое и Краснолиманское направленияНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили девять атак противника в районах Белогоровки, Первомайского, Северного, Невельского и Красногоровки Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе Артемовска нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ.Потери ВСУ составили порядка 290 боевиков, три танка, одна БМП, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б".На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп противника в районах Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР. Также авиация и артиллерия группировки нанесла удары по живой силе и технике 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Российские силы пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная гаубица "Акация", а также две гаубицы Д-30.Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили пять атак ВСУ в направлении Старомайорского и Урожайного в ДНР. Также в районах Макаровки ДНР и Приютного Запорожской области поражены скопления живой силы противника, а в районе Угледара уничтожена вражеская ДРГ.На Запорожском направлении российские войска отразили атаку подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Жеребянок Запорожской области. В районах населенных пунктов Преображенка и Малая Токмачка ударами авиации поражены скопления живой силы и техники ВСУ. Кроме того, российские подразделения пресекли деятельность трех диверсионных групп врага.Всего за сутки на данных направлениях противник потерял свыше 300 военных, две БМП, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, две самоходных артиллерийских установки "Акация", а также польскую самоходку Krab.Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Новомлынска, Двуречной, Синьковки и Тимковки Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских боевиков, бронетранспортер, два автомобиля и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Херсонском направлении ликвидированы до 60 военнослужащих противника, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", а также пункт управления беспилотниками.Читайте также на РИА Новости Крым:"День Д": есть ли шансы у десантной операции ВСУ на левом берегу ДнепраВСУ потеряли еще три самолета и вертолетВСУ несут колоссальные потери в результате неудачных атак
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https://crimea.ria.ru/20230704/realno-li-vylechit-ot-natsizma-naselenie-ukrainy--eksperty-1129808300.html
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сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, запорожская область, херсонская область, новости
Огромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВО

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли почти 800 боевиков и более 50 единиц техники

14:54 05.07.2023 (обновлено: 15:00 05.07.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции
Вертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 17 атак вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции, уничтожено порядка 760 боевиков и 54 единицы техники противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Донецкое и Краснолиманское направления

На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили девять атак противника в районах Белогоровки, Первомайского, Северного, Невельского и Красногоровки Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе Артемовска нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ.
Потери ВСУ составили порядка 290 боевиков, три танка, одна БМП, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б".
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп противника в районах Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР. Также авиация и артиллерия группировки нанесла удары по живой силе и технике 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Российские силы пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная гаубица "Акация", а также две гаубицы Д-30.
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Южно-Донецкое и Запорожское направления

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили пять атак ВСУ в направлении Старомайорского и Урожайного в ДНР. Также в районах Макаровки ДНР и Приютного Запорожской области поражены скопления живой силы противника, а в районе Угледара уничтожена вражеская ДРГ.
На Запорожском направлении российские войска отразили атаку подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Жеребянок Запорожской области. В районах населенных пунктов Преображенка и Малая Токмачка ударами авиации поражены скопления живой силы и техники ВСУ. Кроме того, российские подразделения пресекли деятельность трех диверсионных групп врага.
Всего за сутки на данных направлениях противник потерял свыше 300 военных, две БМП, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, две самоходных артиллерийских установки "Акация", а также польскую самоходку Krab.

Купянское и Херсонское направления

На Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Новомлынска, Двуречной, Синьковки и Тимковки Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских боевиков, бронетранспортер, два автомобиля и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении ликвидированы до 60 военнослужащих противника, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", а также пункт управления беспилотниками.
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