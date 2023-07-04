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ВСУ несут колоссальные потери в результате неудачных атак

ВСУ несут колоссальные потери в результате неудачных атак - РИА Новости Крым, 04.07.2023

ВСУ несут колоссальные потери в результате неудачных атак

В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий, атаки отражены, потери противника составили свыше 700 человек. Об этом со... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T14:53

2023-07-04T14:53

2023-07-04T14:53

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий, атаки отражены, потери противника составили свыше 700 человек. Об этом со вторник сообщили в Минобороны РФ.Порядка 10 атак ВСУ предприняли на Донецком направлении. Благодаря действиям подразделений "Южной" группировки войск украинская армия потеряла до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также боевые машины пехоты, автомобили, самоходные артиллерийские установки и гаубицы. В районе населенного пункта Выемка ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия поразили подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР. Отражены четыре атаки противника и пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. "За сутки уничтожено свыше 135-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - уточнили в Минобороны. На Южно-Донецком направлении две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное были отбиты огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток". Также у населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области. Отражена атака противника в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР. До 30-ти украинских боевиков уничтожены, также поражена техника, в том числе производства США. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США, подытожили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУВ Польше отказываются чинить украинские танки LeopardВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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