Рейтинг@Mail.ru
ВСУ несут колоссальные потери в результате неудачных атак - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230704/vsu-nesut-kolossalnye-poteri-v-rezultate-neudachnykh-atak-1129804261.html
ВСУ несут колоссальные потери в результате неудачных атак
ВСУ несут колоссальные потери в результате неудачных атак - РИА Новости Крым, 04.07.2023
ВСУ несут колоссальные потери в результате неудачных атак
В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий, атаки отражены, потери противника составили свыше 700 человек. Об этом со... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T14:53
2023-07-04T14:53
сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128782410_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_d7c234b276b8dd8d3cddbbe0e8bdfb4d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий, атаки отражены, потери противника составили свыше 700 человек. Об этом со вторник сообщили в Минобороны РФ.Порядка 10 атак ВСУ предприняли на Донецком направлении. Благодаря действиям подразделений "Южной" группировки войск украинская армия потеряла до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также боевые машины пехоты, автомобили, самоходные артиллерийские установки и гаубицы. В районе населенного пункта Выемка ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия поразили подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР. Отражены четыре атаки противника и пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. "За сутки уничтожено свыше 135-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - уточнили в Минобороны. На Южно-Донецком направлении две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное были отбиты огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток". Также у населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области. Отражена атака противника в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР. До 30-ти украинских боевиков уничтожены, также поражена техника, в том числе производства США. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США, подытожили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУВ Польше отказываются чинить украинские танки LeopardВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступления
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128782410_58:0:1018:720_1920x0_80_0_0_e65526df6179a6c63f2db812803c944a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, новости, украина, россия
ВСУ несут колоссальные потери в результате неудачных атак

Российские военные уничтожили за сутки свыше 700 украинских боевиков

14:53 04.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВоенный ВСУ
Военный ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий, атаки отражены, потери противника составили свыше 700 человек. Об этом со вторник сообщили в Минобороны РФ.
Порядка 10 атак ВСУ предприняли на Донецком направлении. Благодаря действиям подразделений "Южной" группировки войск украинская армия потеряла до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также боевые машины пехоты, автомобили, самоходные артиллерийские установки и гаубицы. В районе населенного пункта Выемка ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия поразили подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР. Отражены четыре атаки противника и пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
"За сутки уничтожено свыше 135-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - уточнили в Минобороны.
На Южно-Донецком направлении две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное были отбиты огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток". Также у населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
На Запорожском направлении под удар ВС РФ попало скопление живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области. Уничтожено до 200 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, автомобили и гаубицы. А в районе города Орехов разбит склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области. Отражена атака противника в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР. До 30-ти украинских боевиков уничтожены, также поражена техника, в том числе производства США.
В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США, подытожили в ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУ
В Польше отказываются чинить украинские танки Leopard
ВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступления
СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииАрмия и флотНовостиУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Реально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты
17:38Изменились правила приема абитуриентов в вузы
17:01Прямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под Белгородом
16:42Иллюзий не осталось: МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку
16:19Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ
15:53Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями
15:51Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
15:40Путин провел совещании с правительством РФ. Видео
15:29ВСУ потеряли еще три самолета и вертолет
15:19Выросла очередь на Керченскую переправу в Крым
15:06Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель авто
14:53ВСУ несут колоссальные потери в результате неудачных атак
14:15"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линии
13:52В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов
13:41Иран стал полноправным членом ШОС
13:31Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП
13:17Контрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок
13:08Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов
12:52Киев отрезал Запорожскую АЭС от "Днепровской" ЛЭП
12:39Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%
Лента новостейМолния