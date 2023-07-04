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Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУ - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУ
Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУ - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУ
Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном четыре плавсредства и два артиллерийских расчета ВСУ с боекомплектом, а в островной зоне – склад... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T10:26
2023-07-04T10:26
новости
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
группировка войск "днепр"
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном четыре плавсредства и два артиллерийских расчета ВСУ с боекомплектом, а в островной зоне – склад противника с боеприпасами. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В этом же районе разбиты расчеты 120-мм миномета и гаубицы М 777 с боекомплектами. Потери противника здесь составили 13 человек: восемь боевиков ВСУ убиты, пятеро получили ранения различной степени тяжести.Кроме того, в островной зоне Херсонской области, в районе пгт Софиевка, российские бойцы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами, а также гаубицу МСТА-Б с боекомплектом, при этом вывели из строя семерых военнослужащих вражеского подразделения, из них четверо пополнили список безвозвратных потерь. Позиция еще одного подразделения ВСУ была разбита на Каховском направлении, потери противника здесь составили 7 человек, из них четверо убиты, трое ранены. Сутками ранее бойцы группировки "Днепр" ликвидировали на херсонском направлении десятки украинских боевиков и три гаубицы, в том числе самоходку "Акация" с боекомплектом. А ранее уничтожила иностранную технику, поставленную Западом на вооружение ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Названы потери ВСУ при новой попытке пересечь Днепр у Антоновского мостаКонтрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях – ШойгуУничтожены сотни боевиков: потери ВСУ в зоне спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230703/minus-5-skladov-i-punkt-upravleniya-uspekhi-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-1129783087.html
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Новости
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новости, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, группировка войск "днепр", херсонская область
Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУ

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили под Херсоном плавсредства, артрасчеты и склад ВСУ

10:26 04.07.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном четыре плавсредства и два артиллерийских расчета ВСУ с боекомплектом, а в островной зоне – склад противника с боеприпасами. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены четыре плавсредства противника в районе города Херсон", – сказано в сообщении.
В этом же районе разбиты расчеты 120-мм миномета и гаубицы М 777 с боекомплектами. Потери противника здесь составили 13 человек: восемь боевиков ВСУ убиты, пятеро получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, в островной зоне Херсонской области, в районе пгт Софиевка, российские бойцы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами, а также гаубицу МСТА-Б с боекомплектом, при этом вывели из строя семерых военнослужащих вражеского подразделения, из них четверо пополнили список безвозвратных потерь.
Позиция еще одного подразделения ВСУ была разбита на Каховском направлении, потери противника здесь составили 7 человек, из них четверо убиты, трое ранены.
Сутками ранее бойцы группировки "Днепр" ликвидировали на херсонском направлении десятки украинских боевиков и три гаубицы, в том числе самоходку "Акация" с боекомплектом. А ранее уничтожила иностранную технику, поставленную Западом на вооружение ВСУ.
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