https://crimea.ria.ru/20230703/boytsy-gruppirovki-dnepr-unichtozhili-dve-gaubitsy-i-samokhodku-vsu-1129769305.html

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили две гаубицы и самоходку ВСУ

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили две гаубицы и самоходку ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили две гаубицы и самоходку ВСУ

Две украинские гаубицы, самоходка и два минометных расчета с боекомплектами ликвидировали бойцы российской группировки войск "Днепр" в Херсонской области... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T11:27

2023-07-03T11:27

2023-07-03T11:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Две украинские гаубицы, самоходка и два минометных расчета с боекомплектами ликвидировали бойцы российской группировки войск "Днепр" в Херсонской области. Уничтожены более 30 украинских боевиков.В островной зоне разбиты позиции одного из подразделений ВСУ: потери противника составили пять человек убитыми, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены две гаубицы МСТА-Б и самоходка "Акация" с боекомплектами. При этом 12 украинских военнослужащих погибли, 11 ранены. Также ликвидированы два 120 мм минометных расчета и боекомплект к ним, противник потерял восемь человек, еще пять получили ранения различной степени тяжести.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении разбито место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе н.п. Республиканец. Уничтожены девять украинских военнослужащих, шестеро ранены, также выведены из строя два автомобиля. Кроме того, на позиции в районе н.п. Начкаровка убиты 10 военнослужащих ВСУ, еще шесть получили ранения.Сутками ранее бойцы российской группировки войск "Днепр" ликвидировали в Херсонской области 58 боевиков ВСУ и технику противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского мостаУничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУГруппировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине - сводка за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, херсонская область, новые регионы россии