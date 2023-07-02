https://crimea.ria.ru/20230702/gruppirovka-dnepr-nanesla-udary-po-pozitsiyam-vsu-unichtozheny-3-gaubitsy--1129755800.html

Группировка "Днепр" нанесла удары по позициям ВСУ, уничтожены 3 гаубицы

Группировка "Днепр" нанесла удары по позициям ВСУ, уничтожены 3 гаубицы - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Группировка "Днепр" нанесла удары по позициям ВСУ, уничтожены 3 гаубицы

За минувшие сутки бойцы российской группировки войск "Днепр" ликвидировали в Херсонской области 58 боевиков ВСУ, а также технику врага. РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T09:58

2023-07-02T09:58

2023-07-02T09:58

сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

группировка войск "днепр"

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки бойцы российской группировки войск "Днепр" ликвидировали в Херсонской области 58 боевиков ВСУ, а также технику врага.В островной зоне уничтожены гаубица МСТА-Б с боекомплектом, противник потерял троих боевиков убитыми, четверых - ранеными.На Херсонском направлении уничтожены две гаубицы М 777 с боекомплектом, три 120-миллиметровых минометных расчета, 16 военнослужащих ВСУ погибли, 8 получили ранения различной степени тяжести.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожены место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, тринадцать военнослужащих ВСУ уничтожены, четырнадцать- получили ранения различной степени тяжести, две единицы автомобильной техники выведены из строя.Сутками ранее бойцы группировки войск "Днепр" ликвидировали в Херсонской области более 70 боевиков ВСУ, а также технику врага, в том числе и поставленную странами Запада. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского мостаУничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУГруппировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине - сводка за сутки

https://crimea.ria.ru/20230630/putin-prisvoil-artpolku-v-krymu-zvanie-gvardeyskogo-1129742050.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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