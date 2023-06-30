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Уничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУ
Уничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Уничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУ
ВСУ несут потери на линии соприкосновения, за сутки уничтожены свыше 400 человек и десятки единиц техники. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T15:33
2023-06-30T15:33
2023-06-30T15:33
сво
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. ВСУ несут потери на линии соприкосновения, за сутки уничтожены свыше 400 человек и десятки единиц техники. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, в течение суток украинские вооруженные силы продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. Однако успехов не добились. На Донецком направлении успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка Донецкой Народной Республики. Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160-ти украинских военнослужащих и техника, в том числе иностранная.На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила атаку противника в направлении населенного пункта Кузьмино ЛНР. Также подразденения ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Невское Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, бронированные машины и гаубицы.На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа бойцы группировки войск "Восток" отбили атаку мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское ДНР. На Запорожском направлении также пресечена попытка противника провести разведку боем и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино. Потери ВСУ на данных направлениях составили до 120-ти человек. На Купянской линии российские летчики и артиллеристы ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Каменка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля. На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б". В целом оперативно-тактическая и армейская авиациея, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в течение суток нанесла поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах, подвели итог в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемниковУдары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направлениях
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сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Уничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУ
Минобороны: потери ВСУ за стуки составили свыше 400 человек и десятки единиц техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. ВСУ несут потери на линии соприкосновения, за сутки уничтожены свыше 400 человек и десятки единиц техники. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, в течение суток украинские вооруженные силы продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. Однако успехов не добились.
На Донецком направлении успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка Донецкой Народной Республики. Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160-ти украинских военнослужащих и техника, в том числе иностранная.
На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила атаку противника в направлении населенного пункта Кузьмино ЛНР. Также подразденения ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Невское Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, бронированные машины и гаубицы.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа бойцы группировки войск "Восток" отбили атаку мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское ДНР.
На Запорожском направлении также пресечена попытка противника провести разведку боем и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино. Потери ВСУ на данных направлениях составили до 120-ти человек.
На Купянской линии российские летчики и артиллеристы ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Каменка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля.
На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б".
В целом оперативно-тактическая и армейская авиациея, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в течение суток нанесла поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах, подвели итог в Минобороны.
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