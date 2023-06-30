https://crimea.ria.ru/20230630/lavrov-rf-budet-unichtozhat-na-ukraine-zapadnykh-ofitserov-i-naemnikov-1129739709.html

Лавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемников

Лавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемников - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Лавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемников

Армия России будет уничтожать места дислокации украинских военных с офицерами НАТО. Тот факт, что для таких "собраний" используются мирные гражданские объекты,... РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T14:15

2023-06-30T14:15

2023-06-30T14:15

сергей лавров

сво

нато

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Армия России будет уничтожать места дислокации украинских военных с офицерами НАТО. Тот факт, что для таких "собраний" используются мирные гражданские объекты, - это военное преступление Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в пятницу.По его словам, украинцы постоянно используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, размещая там свои тяжелые вооружения."Я бы попросил обратить на это внимание страны НАТО, которые тренируют украинцев," – заметил Лавров.Накануне в Краматорске высокоточным ударом войск РФ было уничтожено два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников, сообщило Минобороны. В сводках Минобороны почти каждый день упоминается об уничтожении на линии боевого соприкосновения образцов НАТОвской техники. Так, у наших военных уже есть опыт уничтожения немецких танков Leopard, английской ЗРК Stormer, американских САУ Paladin и польских Krab.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США могли приказать Киеву не использовать мятеж для диверсий в РФПутин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки LeopardГлава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, сво, нато, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, армия и флот