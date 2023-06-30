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Лавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемников - РИА Новости Крым, 30.06.2023
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Лавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемников
Лавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемников - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Лавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемников
Армия России будет уничтожать места дислокации украинских военных с офицерами НАТО. Тот факт, что для таких "собраний" используются мирные гражданские объекты,... РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T14:15
2023-06-30T14:15
сергей лавров
сво
нато
украина
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Армия России будет уничтожать места дислокации украинских военных с офицерами НАТО. Тот факт, что для таких "собраний" используются мирные гражданские объекты, - это военное преступление Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в пятницу.По его словам, украинцы постоянно используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, размещая там свои тяжелые вооружения."Я бы попросил обратить на это внимание страны НАТО, которые тренируют украинцев," – заметил Лавров.Накануне в Краматорске высокоточным ударом войск РФ было уничтожено два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников, сообщило Минобороны. В сводках Минобороны почти каждый день упоминается об уничтожении на линии боевого соприкосновения образцов НАТОвской техники. Так, у наших военных уже есть опыт уничтожения немецких танков Leopard, английской ЗРК Stormer, американских САУ Paladin и польских Krab.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США могли приказать Киеву не использовать мятеж для диверсий в РФПутин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки LeopardГлава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – Лавров
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, сво, нато, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, армия и флот
Лавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемников

Армия РФ будет уничтожать места дислокации украинских военных с офицерами НАТО - Лавров

14:15 30.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Армия России будет уничтожать места дислокации украинских военных с офицерами НАТО. Тот факт, что для таких "собраний" используются мирные гражданские объекты, - это военное преступление Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в пятницу.

"То, что Украина использует гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными, это вина Украины. Если мы будем обнаруживать вот такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать. Потому что это люди, которые объявили нам войну", - сказал глава российского МИДа.

По его словам, украинцы постоянно используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, размещая там свои тяжелые вооружения.
"Я бы попросил обратить на это внимание страны НАТО, которые тренируют украинцев," – заметил Лавров.
Накануне в Краматорске высокоточным ударом войск РФ было уничтожено два украинских генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников, сообщило Минобороны.
В сводках Минобороны почти каждый день упоминается об уничтожении на линии боевого соприкосновения образцов НАТОвской техники. Так, у наших военных уже есть опыт уничтожения немецких танков Leopard, английской ЗРК Stormer, американских САУ Paladin и польских Krab.
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Сергей ЛавровСВОНАТОУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовостиАрмия и флот
 
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