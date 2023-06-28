https://crimea.ria.ru/20230628/lavrov-ssha-mogli-prikazat-kievu-ne-ispolzovat-myatezh-dlya-diversiy-v-rf-1129696943.html

Лавров: США могли приказать Киеву не использовать мятеж для диверсий в РФ

Лавров: США могли приказать Киеву не использовать мятеж для диверсий в РФ - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Лавров: США могли приказать Киеву не использовать мятеж для диверсий в РФ

По данным МИД России, после начала вооруженного мятежа группы "Вагнер" США дали указание Киеву не использовать эту ситуацию для осуществления диверсий и... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T19:37

2023-06-28T19:37

2023-06-28T19:37

попытка вооруженного мятежа в россии

сергей лавров

россия

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

выборы президента сша

миграционная политика

чвк "вагнер"

евгений пригожин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. По данным МИД России, после начала вооруженного мятежа группы "Вагнер" США дали указание Киеву не использовать эту ситуацию для осуществления диверсий и провокаций на территории РФ. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. Фрагмент беседы опубликован на официальном сайте дипведомства.По словам министра, "это надежные сведения, похожие на правду".При этом заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США не вмешиваются во внутренние дела России и не планируют смену режима в РФ, звучит искусственно, отметил руководитель внешнеполитического ведомства."Еще несколько лет назад в нашей стране работали американские фонды, неправительственные организации. Чем они занимались? Всячески "обхаживали" и "тренировали" оппозицию. Нет нужды подробно вдаваться в данную тему. Это явное лукавство", - указал Лавров.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.

https://crimea.ria.ru/20230626/chto-zayavili-v-ssha-po-situatsii-s-prigozhinym---lavrov-1129641688.html

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попытка вооруженного мятежа в россии, сергей лавров, россия, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, выборы президента сша, миграционная политика, чвк "вагнер", евгений пригожин