https://crimea.ria.ru/20230626/obraschenie-putina-k-rossiyanam-glavnoe-1129653693.html

Обращение Путина к россиянам: главное

Обращение Путина к россиянам: главное - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Обращение Путина к россиянам: главное

Президент России Владимир Путин в понедельник обратился к россиянам, поблагодарив граждан страны за патриотизм и высокую консолидацию общества во время попытки... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T23:28

2023-06-26T23:28

2023-06-26T23:46

владимир путин (политик)

попытка вооруженного мятежа в россии

россия

политика

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник обратился к россиянам, поблагодарив граждан страны за патриотизм и высокую консолидацию общества во время попытки вооруженного мятежа, а также сделал еще ряд заявлений в связи с событиями вокруг ЧВК "Вагнер".Консолидация обществаОн отметил высочайшую консолидацию общества, исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, религиозных конфессий, ведущих политических партий - всего российского общества."Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации, но повторю: именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила вместе преодолеть сложнейшее испытание для нашей Родины".Необходимые решенияПо словам президента, с самого начала событий незамедлительно были приняты необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности россиян.Предательство и верность долгуОрганизаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть под огонь и братоубийственные столкновения, заявил президент.Он также поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге, и своему народу. "Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий", - добавил президент.Варианты для бойцов группы "Вагнер"Президент также назвал подавляющее большинство бойцов группы "Вагнер" патриотами России, доказавшими свою любовь к Родине в боях за Донбасс и Новороссию. Поблагодарил тех из них, кто отказался участвовать в мятеже, и сообщил, что с самого начала власти страны предпринимали шаги, чтобы избежать большой крови.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.По данным СМИ, в ходе мятежа 24 июня были сбиты, по разным данным, один самолет и несколько вертолетов. По данным изданий, экипаж сбитого российского вертолета Ка-52 погиб. Точное количество погибших и информация об инциденте официально не сообщалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое вооруженный мятеж и чем грозит зачинщикамПопытка вооруженного мятежа в России: главноеВ Кремле рассказали, что будет с Пригожиным

https://crimea.ria.ru/20230626/kak-myatezh-prigozhina-povliyaet-na-otnosheniya-rossii-s-partnerami--lavrov---1129643396.html

https://crimea.ria.ru/20230626/chto-zayavili-v-ssha-po-situatsii-s-prigozhinym---lavrov-1129641688.html

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владимир путин (политик), попытка вооруженного мятежа в россии, россия, политика, новости, безопасность