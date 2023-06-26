https://crimea.ria.ru/20230626/putin-vooruzhennyy-myatezh-v-lyubom-sluchae-byl-by-podavlen-1129651478.html

Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен

Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен

С самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен,... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T22:21

2023-06-26T22:21

2023-06-26T22:41

владимир путин (политик)

россия

политика

новости

попытка вооруженного мятежа в россии

евгений пригожин

чвк "вагнер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. С самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам в понедельник.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. "Была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти. Твердую однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии – практически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества", - подчеркнул российский лидер.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости". В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу". Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа в России: главноеПутин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в Беларусь Что заявили в США по ситуации с Пригожиным - Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, новости, попытка вооруженного мятежа в россии, евгений пригожин, чвк "вагнер"