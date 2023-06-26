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Путин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в Беларусь - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Путин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в Беларусь
Путин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в Беларусь - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Путин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в Беларусь
Президент России Владимир Путин предложил бойцам группы "Вагнер" сделать выбор – подписать контракт с Минобороны или уехать в Беларусь. Об этом он сообщил в... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T22:25
2023-06-26T22:47
владимир путин (политик)
россия
попытка вооруженного мятежа в россии
политика
чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил бойцам группы "Вагнер" сделать выбор – подписать контракт с Минобороны или уехать в Беларусь. Об этом он сообщил в обращении в понедельник.Президент подчеркнул, что "подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству". Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию, отметил глава государства.Путин поблагодарил солдат и командиров ЧВК, которые приняли единственно правильное решение – "не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты"."Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", - подчеркнул Путин.Он также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации."Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины", - заключил глава государства.24 июня Путин в обращении к россиянам заявил, что действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, и все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Президент России заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину.Вечером в тот же день президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что он по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным. Было найдено приемлемое для всех сторон решение, в результате чего глава "Вагнера" сообщил, что "музыканты" разворачиваются и возвращаются в полевые лагеря.Накануне Совбез Белоруссии заявил, что белорусы и россияне – братские народы, поэтому республика не может оставаться в стороне от событий, которые исходят на юге России. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавленКак мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – ЛавровВ Кремле рассказали, что будет с Пригожиным
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владимир путин (политик), россия, попытка вооруженного мятежа в россии, политика, чвк "вагнер"
Путин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в Беларусь

Путин предложил бойцам "Вагнера" подписать контракт с Минобороны или ехать в Беларусь

22:25 26.06.2023 (обновлено: 22:47 26.06.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил бойцам группы "Вагнер" сделать выбор – подписать контракт с Минобороны или уехать в Беларусь. Об этом он сообщил в обращении в понедельник.
Президент подчеркнул, что "подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству". Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию, отметил глава государства.
"Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего. Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время, в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили", - сказал президент.
Путин поблагодарил солдат и командиров ЧВК, которые приняли единственно правильное решение – "не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты".
"Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", - подчеркнул Путин.
Он также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.
"Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины", - заключил глава государства.
24 июня Путин в обращении к россиянам заявил, что действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, и все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Президент России заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину.
Вечером в тот же день президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что он по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным. Было найдено приемлемое для всех сторон решение, в результате чего глава "Вагнера" сообщил, что "музыканты" разворачиваются и возвращаются в полевые лагеря.
Накануне Совбез Белоруссии заявил, что белорусы и россияне – братские народы, поэтому республика не может оставаться в стороне от событий, которые исходят на юге России.
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