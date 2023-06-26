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Как мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров

Как мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Как мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров

Ситуация вокруг Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" никак не скажется на взаимоотношениях России с ее друзьями и партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T17:24

2023-06-26T17:24

2023-06-26T17:24

сергей лавров

политика

россия

в мире

чвк "вагнер"

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" никак не скажется на взаимоотношениях России с ее друзьями и партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT."С партнерами и друзьями – нет. Со всеми остальными – мне абсолютно все равно, если честно", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Министр отметил, что лидеры многих стран в телефонных разговорах с президентом Владимиром Путиным 24 июня выражали "солидарность, поддержку и уверенность в том, что ситуация будет под контролем и будет возвращена в конституционное поле".В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов".Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа в России: главноеЧто заявили в США по ситуации с Пригожиным - ЛавровРежим КТО отменен во всех регионах: "Вагнер" ушел

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, политика, россия, в мире, чвк "вагнер", евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа в россии, новости