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Как мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров
Как мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Как мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров
Ситуация вокруг Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" никак не скажется на взаимоотношениях России с ее друзьями и партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T17:24
2023-06-26T17:24
2023-06-26T17:24
сергей лавров
политика
россия
в мире
чвк "вагнер"
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" никак не скажется на взаимоотношениях России с ее друзьями и партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT."С партнерами и друзьями – нет. Со всеми остальными – мне абсолютно все равно, если честно", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Министр отметил, что лидеры многих стран в телефонных разговорах с президентом Владимиром Путиным 24 июня выражали "солидарность, поддержку и уверенность в том, что ситуация будет под контролем и будет возвращена в конституционное поле".В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов".Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа в России: главноеЧто заявили в США по ситуации с Пригожиным - ЛавровРежим КТО отменен во всех регионах: "Вагнер" ушел
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сергей лавров, политика, россия, в мире, чвк "вагнер", евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа в россии, новости
Как мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров
Лавров: ситуация с мятежом Пригожина никак не скажется на отношениях РФ с ее партнерами
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым.
Ситуация вокруг Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" никак не скажется на взаимоотношениях России с ее друзьями и партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT
.
"С партнерами и друзьями – нет. Со всеми остальными – мне абсолютно все равно, если честно", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Министр отметил, что лидеры многих стран в телефонных разговорах с президентом Владимиром Путиным 24 июня выражали "солидарность, поддержку и уверенность в том, что ситуация будет под контролем и будет возвращена в конституционное поле".
"Я тоже провел несколько телефонных разговоров по инициативе моих зарубежных коллег. Многие из них высказывали те же мысли: солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции. Просили не говорить об их звонках публично, поэтому мы стараемся этого не делать. Мы уважаем их просьбу", - добавил он Лавров.
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов".
Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".
Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила
, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил
, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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