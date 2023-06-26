https://crimea.ria.ru/20230626/rezhim-kto-otmenen-vo-vsekh-regionakh-vagner-ushel-1129625572.html

Режим КТО отменен во всех регионах: "Вагнер" ушел

Режим КТО отменен во всех регионах: "Вагнер" ушел - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Режим КТО отменен во всех регионах: "Вагнер" ушел

Режим КТО, введенный в связи с передвижениями колонны ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, отменен уже во всех областях. Он вводился на территории... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T11:18

2023-06-26T11:18

2023-06-26T12:26

новости

контртеррористическая операция (кто)

чвк "вагнер"

евгений пригожин

воронежская область

московская область

москва

сергей собянин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Режим КТО, введенный в связи с передвижениями колонны ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, отменен уже во всех областях. Он вводился на территории Воронежской и Московской областей, а также в столице России.Утром 26 июня об отмене всех ограничений сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.При этом в Москве понедельник остался нерабочим днем, – выходной был объявлен в связи с режимом КТО. О его отмене в Москве и Московской области сообщил сегодня также Национальный антитеррористический комитет (НАК).Отменены все ограничения и в Воронежской области, проинформировал губернатор Александр Гусев.25 июня в регионах были сняты ограничения, введенные в субботу из-за ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". Запущено движение транспорта, открыт въезд в города, разрешено проведение массовых мероприятий, отмененных в субботу. Все ограничения сняты на дорогах в Краснодарском крае, а также в Калужской, Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областях. Движение общественного транспорта осуществляется в обычном режиме.Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что колонна "музыкантов" повредила в городе 10 000 кв м дорог. Городские службы устраняют последствия.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа в России: главноеКакие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер"В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта

https://crimea.ria.ru/20230625/vooruzhennyy-myatezh-most-v-krym-i-gibel-titana-top-novostey-nedeli-1129602075.html

воронежская область

московская область

москва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, контртеррористическая операция (кто), чвк "вагнер", евгений пригожин, воронежская область, московская область, москва, сергей собянин