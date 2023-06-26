Режим КТО отменен во всех регионах: "Вагнер" ушел
Во всех регионах отменен режим КТО: в областях восстанавливают дороги - москвичи отдыхают
11:18 26.06.2023 (обновлено: 12:26 26.06.2023)
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГрузовики ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Режим КТО, введенный в связи с передвижениями колонны ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, отменен уже во всех областях. Он вводился на территории Воронежской и Московской областей, а также в столице России.
Утром 26 июня об отмене всех ограничений сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Выпускной для школьников проведем 1 июля. Еще раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание", - сообщил московский градоначальник.
При этом в Москве понедельник остался нерабочим днем, – выходной был объявлен в связи с режимом КТО. О его отмене в Москве и Московской области сообщил сегодня также Национальный антитеррористический комитет (НАК).
"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей <...> принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года", — говорится в пресс-релизе НАК.
Отменены все ограничения и в Воронежской области, проинформировал губернатор Александр Гусев.
"Воронежская область вернулась к стандартному управлению после снятия режима КТО. Поручил завершать оценку ущерба и проводить за счет региона компенсацию и ремонт гражданского имущества. Все ресурсы у властей области для этого есть".
25 июня в регионах были сняты ограничения, введенные в субботу из-за ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". Запущено движение транспорта, открыт въезд в города, разрешено проведение массовых мероприятий, отмененных в субботу. Все ограничения сняты на дорогах в Краснодарском крае, а также в Калужской, Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областях. Движение общественного транспорта осуществляется в обычном режиме.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что колонна "музыкантов" повредила в городе 10 000 кв м дорог. Городские службы устраняют последствия.
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