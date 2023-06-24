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Какие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Какие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер"
Какие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Какие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер"
На портале "Объясняем.рф" опубликовали список дорог, которые перекрыты из-за попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Информацию собрали от всех органов... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T20:03
2023-06-24T20:03
транспорт
логистика
новости
евгений пригожин
чвк "вагнер"
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. На портале "Объясняем.рф" опубликовали список дорог, которые перекрыты из-за попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Информацию собрали от всех органов местной власти в Воронежской, Ростовской, Липецкой, Белгородской, Калужской и Московской областях, а также ЛНР и ДНР.Московская областьСо стороны Московской и Липецкой областей временно в обоих направлениях ограничили транзит на трассе М-4 "Дон", сообщили в областном правительстве. Минтранспорта Московской области просит также отказаться от поездок по трассе М-2 "Крым". В министерстве предупредили о перекрытии моста через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.Возможны дополнительные проверки на дорогах южного направления, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он рекомендовал также по возможности пока не выезжать на личном транспорте. Кроме того, проверки усилены на въездах и выездах в Москву.Ростовская областьПо информации Росавтодора, закрыты четыре участка дорог в Ростовской области и ближайших регионах. В их числе: отрезок трассы А-135 — это Северный подъезд к Ростову-на-Дону от трассы М-4 "Дон"; участки через М-4 "Дон" до Новошахтинска с выходом на Луганск, А-280 от Ростова-на-Дону к Таганрогу и Донецку. Не осуществляется движение также на участке трассы А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский с выходом в ЛНР.Липецкая областьЗдесь заблокировано движение на всех выездах на трассу М-4 "Дон", сообщили в правительстве региона. До особого распоряжения отменены автобусы в Воронежскую область, временно ограничено автобусное сообщение с Москвой и Тулой. Оперштаб области рекомендовал жителям воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте.Белгородская областьГубернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о перекрытии дорог в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка с 18:00 субботы до 6:00 вторника. Это делается в целях безопасности.Воронежская областьГубернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о закрытии движения на участке с 464-го по 777-й км трассы М-4 "Дон". Автомобилистов просят двигаться в объезд по региональным и местным дорогам.В самом Воронеже временно не функционируют межрегиональные рейсы с автовокзалов "Центральный" и "Левобережный". Не ходят автобусы на юг региона, в том числе в Поворино, Бугучар, Анну, Нижний Мамон, а также в Елец и Липецк.Калужская областьВ регионе ограничили движение автотранспорта по региональным дорогам на территориях, прилегающих к соседним областям: Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской. В ЛНР до особого распоряжения отменена продажа билетов на межрегиональные маршруты, в ДНР с 25 июня приостановят движение автобусов в направлении Москвы и Ростова.Как объехать заторы на трассе М-4 "Дон", сообщал сайт РИА Новости Крым. Об альтернативном пути движения рассказали в оперштабе Краснодарского края. На помощь застрявшим в пробке автомобилистам пришли волонтеры, которые доставляют людям воду.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖДСообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрутНа трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки
https://crimea.ria.ru/20230624/oteli-vernut-dengi-otmenivshim-otdykh-iz-za-situatsii-s-chvk-vagner-1129603302.html
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транспорт, логистика, новости, евгений пригожин, чвк "вагнер", общество
Какие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер"

Как проехать в Крым: список перекрытых в связи с вооруженным мятежом дорог

20:03 24.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на блокпосту на автодороге в Москве.
Военнослужащие РФ на блокпосту на автодороге в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. На портале "Объясняем.рф" опубликовали список дорог, которые перекрыты из-за попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Информацию собрали от всех органов местной власти в Воронежской, Ростовской, Липецкой, Белгородской, Калужской и Московской областях, а также ЛНР и ДНР.

Московская область

Со стороны Московской и Липецкой областей временно в обоих направлениях ограничили транзит на трассе М-4 "Дон", сообщили в областном правительстве. Минтранспорта Московской области просит также отказаться от поездок по трассе М-2 "Крым". В министерстве предупредили о перекрытии моста через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.
Возможны дополнительные проверки на дорогах южного направления, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он рекомендовал также по возможности пока не выезжать на личном транспорте. Кроме того, проверки усилены на въездах и выездах в Москву.

Ростовская область

По информации Росавтодора, закрыты четыре участка дорог в Ростовской области и ближайших регионах. В их числе: отрезок трассы А-135 — это Северный подъезд к Ростову-на-Дону от трассы М-4 "Дон"; участки через М-4 "Дон" до Новошахтинска с выходом на Луганск, А-280 от Ростова-на-Дону к Таганрогу и Донецку. Не осуществляется движение также на участке трассы А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский с выходом в ЛНР.

Липецкая область

Здесь заблокировано движение на всех выездах на трассу М-4 "Дон", сообщили в правительстве региона. До особого распоряжения отменены автобусы в Воронежскую область, временно ограничено автобусное сообщение с Москвой и Тулой. Оперштаб области рекомендовал жителям воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте.
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Белгородская область

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о перекрытии дорог в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка с 18:00 субботы до 6:00 вторника. Это делается в целях безопасности.

Воронежская область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о закрытии движения на участке с 464-го по 777-й км трассы М-4 "Дон". Автомобилистов просят двигаться в объезд по региональным и местным дорогам.
В самом Воронеже временно не функционируют межрегиональные рейсы с автовокзалов "Центральный" и "Левобережный". Не ходят автобусы на юг региона, в том числе в Поворино, Бугучар, Анну, Нижний Мамон, а также в Елец и Липецк.

Калужская область

В регионе ограничили движение автотранспорта по региональным дорогам на территориях, прилегающих к соседним областям: Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской.
В ЛНР до особого распоряжения отменена продажа билетов на межрегиональные маршруты, в ДНР с 25 июня приостановят движение автобусов в направлении Москвы и Ростова.
Как объехать заторы на трассе М-4 "Дон", сообщал сайт РИА Новости Крым. Об альтернативном пути движения рассказали в оперштабе Краснодарского края. На помощь застрявшим в пробке автомобилистам пришли волонтеры, которые доставляют людям воду.
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20:13Что такое вооруженный мятеж и что грозит зачинщикам
20:03Какие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер"
19:40В Краснодарском крае достаточно запасов топлива – оперштаб
18:59Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
18:46Отели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"
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