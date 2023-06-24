https://crimea.ria.ru/20230624/kak-rabotaet-zheleznaya-doroga-na-uchastke-ot-rostova-do-voronezha--rzhd-1129597204.html

Как работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖД

Как работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖД - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Как работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖД

В РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта. Об этом в субботу журналистам сообщил представитель... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T11:43

2023-06-24T11:43

2023-06-24T11:51

российские железные дороги (ржд)

россия

новости

железная дорога

ростовская область

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/18/1129597088_0:64:3413:1984_1920x0_80_0_0_c8b59b0d5975200dd867ed76efcdcc73.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта. Об этом в субботу журналистам сообщил представитель компании."На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение по трассе М44 "Дон" закрыто с 464 по 777 км. Глава региона попросил жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.В свою очередь глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что из-за ограничений движения в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского и Миллерово, скопилось большое количество транспорта. Образовались многокилометровые пробки. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.Оказавшимся в заторах водителям помогают волонтеры – они подвозят питьевую воду.В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены различные меры безопасности. Ранее Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе.Читайте также на РИА Новости Крым:Это удар в спину – Путин о попытке расколоть общество в условиях СВОМинобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"

https://crimea.ria.ru/20230624/na-trasse-m-4-don-sobralis-mnogokilometrovye-probki-1129594343.html

россия

ростовская область

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские железные дороги (ржд), россия, новости, железная дорога, ростовская область, воронежская область