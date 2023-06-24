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Как работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖД - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Как работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖД
Как работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖД - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Как работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖД
В РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта. Об этом в субботу журналистам сообщил представитель... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T11:43
2023-06-24T11:51
российские железные дороги (ржд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта. Об этом в субботу журналистам сообщил представитель компании."На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение по трассе М44 "Дон" закрыто с 464 по 777 км. Глава региона попросил жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.В свою очередь глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что из-за ограничений движения в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского и Миллерово, скопилось большое количество транспорта. Образовались многокилометровые пробки. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.Оказавшимся в заторах водителям помогают волонтеры – они подвозят питьевую воду.В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены различные меры безопасности. Ранее Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе.Читайте также на РИА Новости Крым:Это удар в спину – Путин о попытке расколоть общество в условиях СВОМинобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"
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российские железные дороги (ржд), россия, новости, железная дорога, ростовская область, воронежская область
Как работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖД

В РЖД сообщили о движении поездов на участке Ростов-на-Дону – Воронеж

11:43 24.06.2023 (обновлено: 11:51 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоезд сообщением Москва - Воронеж
Поезд сообщением Москва - Воронеж - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта. Об этом в субботу журналистам сообщил представитель компании.
"На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
По информации компании, пассажирские поезда на участке Ростов-на-Дону – Воронеж идут в соответствии с графиком.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение по трассе М44 "Дон" закрыто с 464 по 777 км. Глава региона попросил жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.
В свою очередь глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что из-за ограничений движения в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского и Миллерово, скопилось большое количество транспорта. Образовались многокилометровые пробки. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.
Оказавшимся в заторах водителям помогают волонтеры – они подвозят питьевую воду.
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В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены различные меры безопасности. Ранее Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе.
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Российские железные дороги (РЖД)РоссияНовостиЖелезная дорогаРостовская областьВоронежская область
 
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11:43Как работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖД
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