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Волонтеры пришли на помощь застрявшим в заторах на М-4 автомобилистам - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Волонтеры пришли на помощь застрявшим в заторах на М-4 автомобилистам
Волонтеры пришли на помощь застрявшим в заторах на М-4 автомобилистам - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Волонтеры пришли на помощь застрявшим в заторах на М-4 автомобилистам
Волонтеры помогают обеспечить питьевой водой автомобилистов, которые оказались в многокилометровом заторе на трассе М-4 "Дон". Об этом заявила руководитель... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T11:13
2023-06-24T11:13
трасса м-4 "дон"
волонтеры
россия
новости
ростовская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Волонтеры помогают обеспечить питьевой водой автомобилистов, которые оказались в многокилометровом заторе на трассе М-4 "Дон". Об этом заявила руководитель "Росмолодежь" Ксения Разуваева.В ближайшее время на подмогу оказавшимся в тяжелой ситуации людям отправятся еще несколько групп, добавила она и поблагодарила добровольцев за отзывчивость и неравнодушие.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение закрыто с 464 по 777 км трассы в Воронежской области. И попросил жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.В свою очередь глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что из-за ограничений движения в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского и Миллерово, скопилось большое количество транспорта. Образовались многокилометровые пробки. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены различные меры безопасности. Ранее Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе.Читайте также на РИА Новости Крым:Это удар в спину – Путин о попытке расколоть общество в условиях СВОМинобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"В Москве и области введен режим контртеррористической операции
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трасса м-4 "дон", волонтеры, россия, новости, ростовская область, происшествия
Волонтеры пришли на помощь застрявшим в заторах на М-4 автомобилистам

Росмолодеж: волонтеры помогают обеспечивать водой автомобилистов на трассе М-4 "Дон"

11:13 24.06.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТрасса М-4 "Дон". Архивное фото
Трасса М-4 Дон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Волонтеры помогают обеспечить питьевой водой автомобилистов, которые оказались в многокилометровом заторе на трассе М-4 "Дон". Об этом заявила руководитель "Росмолодежь" Ксения Разуваева.
"Прямо сейчас наши волонтеры помогают обеспечивать питьевой водой автомобилистов, стоящих в многокилометровой пробке на трассе М4 "Дон" в Ростовской области", – написала в своем Telegram-канале руководитель организации Ксения Разуваева.
В ближайшее время на подмогу оказавшимся в тяжелой ситуации людям отправятся еще несколько групп, добавила она и поблагодарила добровольцев за отзывчивость и неравнодушие.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение закрыто с 464 по 777 км трассы в Воронежской области. И попросил жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.
В свою очередь глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что из-за ограничений движения в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского и Миллерово, скопилось большое количество транспорта. Образовались многокилометровые пробки. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.
В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены различные меры безопасности. Ранее Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе.
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Трасса М-4 "Дон"ВолонтерыРоссияНовостиРостовская областьПроисшествия
 
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11:43Как работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖД
11:13Волонтеры пришли на помощь застрявшим в заторах на М-4 автомобилистам
10:50Власти Крыма и Севастополя поддержали Путина
10:41Оперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионе
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10:08Это удар в спину – Путин о попытке расколоть общество в условиях СВО
10:00Обращение Путина к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер"
09:35Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"
09:28В Москве и области введен режим контртеррористической операции
09:15"Сергеев в списке, а Ценский не значится!": воевал, доил коров, писал
08:54На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки
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