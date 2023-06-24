https://crimea.ria.ru/20230624/volontery-prishli-na-pomosch-zastryavshim-v-zatorakh-na-m-4-avtomobilistam-1129596882.html

Волонтеры пришли на помощь застрявшим в заторах на М-4 автомобилистам

Волонтеры пришли на помощь застрявшим в заторах на М-4 автомобилистам - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Волонтеры пришли на помощь застрявшим в заторах на М-4 автомобилистам

Волонтеры помогают обеспечить питьевой водой автомобилистов, которые оказались в многокилометровом заторе на трассе М-4 "Дон". Об этом заявила руководитель... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T11:13

2023-06-24T11:13

2023-06-24T11:13

трасса м-4 "дон"

волонтеры

россия

новости

ростовская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Волонтеры помогают обеспечить питьевой водой автомобилистов, которые оказались в многокилометровом заторе на трассе М-4 "Дон". Об этом заявила руководитель "Росмолодежь" Ксения Разуваева.В ближайшее время на подмогу оказавшимся в тяжелой ситуации людям отправятся еще несколько групп, добавила она и поблагодарила добровольцев за отзывчивость и неравнодушие.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение закрыто с 464 по 777 км трассы в Воронежской области. И попросил жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.В свою очередь глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что из-за ограничений движения в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского и Миллерово, скопилось большое количество транспорта. Образовались многокилометровые пробки. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены различные меры безопасности. Ранее Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе.Читайте также на РИА Новости Крым:Это удар в спину – Путин о попытке расколоть общество в условиях СВОМинобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"В Москве и области введен режим контртеррористической операции

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россия

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м-4 "дон", волонтеры, россия, новости, ростовская область, происшествия