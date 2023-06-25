https://crimea.ria.ru/20230625/na-kubani-i-v-drugikh-regionakh-rossii-snimayut-ogranicheniya-na-dorogakh-1129609905.html

На Кубани и в других регионах России снимают ограничения на дорогах

На Кубани и в других регионах России снимают ограничения на дорогах - РИА Новости Крым, 25.06.2023

На Кубани и в других регионах России снимают ограничения на дорогах

Введенные ранее ограничения движения на трассах Краснодарского края сняты, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T10:18

2023-06-25T10:18

2023-06-25T10:18

краснодарский край

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общество

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россия

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попытка вооруженного мятежа в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Введенные ранее ограничения движения на трассах Краснодарского края сняты, сообщила Госавтоинспекция региона."Все ранее введенные ограничения на трассах сняты", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и состоятся согласно расписанию.К 10:00 ограничения движения по трассе М-4 "Дон" в Московской области также были отменены.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе снимаются ограничения на движение личного транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям."Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Также власти Липецкой области сообщили о возобновлении автобусного сообщения по всем направлениям, практически все рейсы выполняются по расписаниюСитуация с ЧВК "Вагнер"В субботу правоохранительные органы Краснодарского края призвали воздержаться от поездок по автодороге М-4 "Дон" в направлении Ростовской области из-за загруженности федеральной трассы. Был введен альтернативный путь движения транспорта через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса "Волгоград-Ростов").Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявило о частичном ограничении движения на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым".Ограничения также были введены в ряде регионов РФ.В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа в России: главноеКакие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер"В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта

https://crimea.ria.ru/20230624/kak-obekhat-zatory-na-trasse-don-1129597875.html

https://crimea.ria.ru/20230624/chto-takoe-vooruzhennyy-myatezh-i-chto-grozit-zachinschikam-1129606164.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, транспорт, общество, безопасность, россия, новости, попытка вооруженного мятежа в россии