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На Кубани и в других регионах России снимают ограничения на дорогах
На Кубани и в других регионах России снимают ограничения на дорогах - РИА Новости Крым, 25.06.2023
На Кубани и в других регионах России снимают ограничения на дорогах
Введенные ранее ограничения движения на трассах Краснодарского края сняты, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T10:18
2023-06-25T10:18
2023-06-25T10:18
краснодарский край
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россия
новости
попытка вооруженного мятежа в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Введенные ранее ограничения движения на трассах Краснодарского края сняты, сообщила Госавтоинспекция региона."Все ранее введенные ограничения на трассах сняты", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и состоятся согласно расписанию.К 10:00 ограничения движения по трассе М-4 "Дон" в Московской области также были отменены.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе снимаются ограничения на движение личного транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям."Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Также власти Липецкой области сообщили о возобновлении автобусного сообщения по всем направлениям, практически все рейсы выполняются по расписаниюСитуация с ЧВК "Вагнер"В субботу правоохранительные органы Краснодарского края призвали воздержаться от поездок по автодороге М-4 "Дон" в направлении Ростовской области из-за загруженности федеральной трассы. Был введен альтернативный путь движения транспорта через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса "Волгоград-Ростов").Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявило о частичном ограничении движения на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым".Ограничения также были введены в ряде регионов РФ.В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа в России: главноеКакие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер"В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта
https://crimea.ria.ru/20230624/kak-obekhat-zatory-na-trasse-don-1129597875.html
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краснодарский край, транспорт, общество, безопасность, россия, новости, попытка вооруженного мятежа в россии
На Кубани и в других регионах России снимают ограничения на дорогах
ГИБДД Краснодарского края: ограничения движения на трассах региона сняты
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Введенные ранее ограничения движения на трассах Краснодарского края сняты, сообщила Госавтоинспекция региона.
"Все ранее введенные ограничения на трассах сняты", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и состоятся согласно расписанию.
К 10:00 ограничения движения по трассе М-4 "Дон" в Московской области также были отменены.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе снимаются ограничения на движение личного транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям.
"Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Также власти Липецкой области сообщили о возобновлении автобусного сообщения по всем направлениям, практически все рейсы выполняются по расписанию
Ситуация с ЧВК "Вагнер"
В субботу правоохранительные органы Краснодарского края призвали воздержаться от поездок по автодороге М-4 "Дон" в направлении Ростовской области из-за загруженности федеральной трассы. Был введен альтернативный путь движения транспорта через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса "Волгоград-Ростов").
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявило о частичном ограничении движения на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым".
Ограничения также были введены в ряде регионов РФ.
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным
, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено
. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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