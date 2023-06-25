https://crimea.ria.ru/20230625/v-regionakh-rossii-snimayut-ogranicheniya-iz-za-popytki-vooruzhennogo-myatezha-1129614793.html
В регионах России снимают ограничения из-за попытки вооруженного мятежа
В регионах России снимают ограничения из-за попытки вооруженного мятежа - РИА Новости Крым, 25.06.2023
В регионах России снимают ограничения из-за попытки вооруженного мятежа
В регионах России снимают ограничения на движение транспорта, въезд и проведение массовых мероприятий, которые были введены в субботу из-за ситуации вокруг ЧВК... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T15:53
2023-06-25T15:53
2023-06-25T15:57
россия
транспорт
безопасность
общество
новости
попытка вооруженного мятежа в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В регионах России снимают ограничения на движение транспорта, въезд и проведение массовых мероприятий, которые были введены в субботу из-за ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".Запуск движения транспортаТак, открылось движение транспорта по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Также сняты все ограничения на движение по трассам Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.В штатном режиме запущено движение по всей трассе М-4 "Дон", сообщает государственная компания "Автодор".Также сняты ограничения на въезд в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка Белгородской области. В субботу он информировал, что въезд в эти населенные пункты с 18.00 субботы до 06.00 вторника будет закрыт в целях безопасности.Власти ранее сообщали, что с 21 июня отменяются обязательные пропуска на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00.Восстановлено движение транспорта по федеральным трассам и в Тульской области.Ранее в Госавтоиспекции Краснодарского края сообщили об отмене введенных ограничения движения на трассах региона. К 10:00 были сняты ограничения для транспорта и на трассе М-4 "Дон". Также в Калужской области вновь разрешили передвижение личного транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. Власти Липецкой области сообщили о возобновлении автобусного сообщения по всем направлениям, практически все рейсы выполняются по расписанию.Отмена режима повышенной готовностиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил режим повышенной готовности в регионе, сообщается в Telegram-канале департамента информационной политики.Указ о введении соответствующих мер для органов управления Свердловской области и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций был подписан губернатором в субботу."Евгений Куйвашев подписал указ об отмене на территории Свердловской области режима повышенной готовности… Указ предписывает органам управления и силам Свердловской областной подсистемы РСЧС перейти в режим повседневной деятельности", - говорится в сообщении.Оперативный штаб Орловской области также заявил о снятии введенных ранее ограничений, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.Он уточнил, что в регионе сохраняется спокойная и стабильная обстановка. "Все службы региона продолжают работу в штатном режиме", - добавил губернатор.Массовые мероприятияВ Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, сообщило правительство региона в своем Telegram.В субботу власти сообщили, что решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в регионе отменены все массовые мероприятия на выходные дни."С 12.00 25 июня в Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий. Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Игорь Руденя провел с членами областного правительства и руководителями правоохранительных органов и силовых структур Верхневолжья (Тверской области - ред.). В настоящее время работа государственных органов власти и правоохранительных структур осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении правительства региона.Ситуация с ЧВК "Вагнер"В субботу правоохранительные органы Краснодарского края призвали воздержаться от поездок по автодороге М-4 "Дон" в направлении Ростовской области из-за загруженности федеральной трассы. Был введен альтернативный путь движения транспорта через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса "Волгоград-Ростов").Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявило о частичном ограничении движения на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым".Ограничения также были введены в ряде регионов РФ.В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Читайте также на РИА Новости Крым:Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч "квадратов" дорог в РостовеНа Кубани и в других регионах России снимают ограничения на дорогахВооруженный мятеж, мост в Крым и гибель "Титана": топ новостей недели
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россия, транспорт, безопасность, общество, новости, попытка вооруженного мятежа в россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В регионах России снимают ограничения на движение транспорта, въезд и проведение массовых мероприятий, которые были введены в субботу из-за ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".
Запуск движения транспорта
Так, открылось движение транспорта по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Также сняты все ограничения на движение по трассам Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
В штатном режиме запущено движение по всей трассе М-4 "Дон", сообщает государственная компания "Автодор".
Также сняты ограничения на въезд в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка Белгородской области. В субботу он информировал, что въезд в эти населенные пункты с 18.00 субботы до 06.00 вторника будет закрыт в целях безопасности.
"Восстановить с 10.00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня до 18.00. Таких ограничений на въезд уже нет. Оперативная обстановка позволяет нам это сделать. Будет стоять пост ГИБДД, будет выборочный контроль, но въезд свободный", - написал губернатор в Telegram-канале.
Власти ранее сообщали, что с 21 июня отменяются обязательные пропуска на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00.
Восстановлено движение транспорта по федеральным трассам и в Тульской области.
Ранее в Госавтоиспекции Краснодарского края сообщили об отмене введенных ограничения движения на трассах
региона. К 10:00 были сняты ограничения для транспорта и на трассе М-4 "Дон". Также в Калужской области вновь разрешили передвижение личного транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. Власти Липецкой области сообщили о возобновлении автобусного сообщения по всем направлениям, практически все рейсы выполняются по расписанию.
Отмена режима повышенной готовности
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил режим повышенной готовности в регионе, сообщается в Telegram-канале департамента информационной политики.
Указ о введении соответствующих мер для органов управления Свердловской области и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций был подписан губернатором в субботу.
"Евгений Куйвашев подписал указ об отмене на территории Свердловской области режима повышенной готовности… Указ предписывает органам управления и силам Свердловской областной подсистемы РСЧС перейти в режим повседневной деятельности", - говорится в сообщении.
Оперативный штаб Орловской области также заявил о снятии введенных ранее ограничений, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
"Штабом приняты решения о снятии введенных ограничений и повышенных мер безопасности. Ситуация в регионе находится на постоянном контроле правоохранительных органов", - написал Клычков.
Он уточнил, что в регионе сохраняется спокойная и стабильная обстановка. "Все службы региона продолжают работу в штатном режиме", - добавил губернатор.
Массовые мероприятия
В Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, сообщило правительство региона в своем Telegram.
В субботу власти сообщили, что решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в регионе отменены все массовые мероприятия на выходные дни.
"С 12.00 25 июня в Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий. Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Игорь Руденя провел с членами областного правительства и руководителями правоохранительных органов и силовых структур Верхневолжья (Тверской области - ред.). В настоящее время работа государственных органов власти и правоохранительных структур осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении правительства региона.
Ситуация с ЧВК "Вагнер"
В субботу правоохранительные органы Краснодарского края призвали воздержаться от поездок по автодороге М-4 "Дон" в направлении Ростовской области из-за загруженности федеральной трассы. Был введен альтернативный путь движения транспорта через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса "Волгоград-Ростов").
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявило о частичном ограничении движения на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым".
Ограничения также были введены в ряде регионов РФ.
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным
, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено
. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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