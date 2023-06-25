https://crimea.ria.ru/20230625/v-regionakh-rossii-snimayut-ogranicheniya-iz-za-popytki-vooruzhennogo-myatezha-1129614793.html

В регионах России снимают ограничения из-за попытки вооруженного мятежа

В регионах России снимают ограничения из-за попытки вооруженного мятежа - РИА Новости Крым, 25.06.2023

В регионах России снимают ограничения из-за попытки вооруженного мятежа

В регионах России снимают ограничения на движение транспорта, въезд и проведение массовых мероприятий, которые были введены в субботу из-за ситуации вокруг ЧВК... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T15:53

2023-06-25T15:53

2023-06-25T15:57

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попытка вооруженного мятежа в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В регионах России снимают ограничения на движение транспорта, въезд и проведение массовых мероприятий, которые были введены в субботу из-за ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".Запуск движения транспортаТак, открылось движение транспорта по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Также сняты все ограничения на движение по трассам Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.В штатном режиме запущено движение по всей трассе М-4 "Дон", сообщает государственная компания "Автодор".Также сняты ограничения на въезд в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка Белгородской области. В субботу он информировал, что въезд в эти населенные пункты с 18.00 субботы до 06.00 вторника будет закрыт в целях безопасности.Власти ранее сообщали, что с 21 июня отменяются обязательные пропуска на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00.Восстановлено движение транспорта по федеральным трассам и в Тульской области.Ранее в Госавтоиспекции Краснодарского края сообщили об отмене введенных ограничения движения на трассах региона. К 10:00 были сняты ограничения для транспорта и на трассе М-4 "Дон". Также в Калужской области вновь разрешили передвижение личного транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. Власти Липецкой области сообщили о возобновлении автобусного сообщения по всем направлениям, практически все рейсы выполняются по расписанию.Отмена режима повышенной готовностиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил режим повышенной готовности в регионе, сообщается в Telegram-канале департамента информационной политики.Указ о введении соответствующих мер для органов управления Свердловской области и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций был подписан губернатором в субботу."Евгений Куйвашев подписал указ об отмене на территории Свердловской области режима повышенной готовности… Указ предписывает органам управления и силам Свердловской областной подсистемы РСЧС перейти в режим повседневной деятельности", - говорится в сообщении.Оперативный штаб Орловской области также заявил о снятии введенных ранее ограничений, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.Он уточнил, что в регионе сохраняется спокойная и стабильная обстановка. "Все службы региона продолжают работу в штатном режиме", - добавил губернатор.Массовые мероприятияВ Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, сообщило правительство региона в своем Telegram.В субботу власти сообщили, что решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в регионе отменены все массовые мероприятия на выходные дни."С 12.00 25 июня в Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий. Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Игорь Руденя провел с членами областного правительства и руководителями правоохранительных органов и силовых структур Верхневолжья (Тверской области - ред.). В настоящее время работа государственных органов власти и правоохранительных структур осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении правительства региона.Ситуация с ЧВК "Вагнер"В субботу правоохранительные органы Краснодарского края призвали воздержаться от поездок по автодороге М-4 "Дон" в направлении Ростовской области из-за загруженности федеральной трассы. Был введен альтернативный путь движения транспорта через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса "Волгоград-Ростов").Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявило о частичном ограничении движения на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым".Ограничения также были введены в ряде регионов РФ.В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Читайте также на РИА Новости Крым:Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч "квадратов" дорог в РостовеНа Кубани и в других регионах России снимают ограничения на дорогахВооруженный мятеж, мост в Крым и гибель "Титана": топ новостей недели

https://crimea.ria.ru/20230624/v-kremle-rasskazali-chto-budet-s-prigozhinym-1129608561.html

https://crimea.ria.ru/20230624/chto-takoe-vooruzhennyy-myatezh-i-chto-grozit-zachinschikam-1129606164.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, транспорт, безопасность, общество, новости, попытка вооруженного мятежа в россии