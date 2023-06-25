https://crimea.ria.ru/20230625/vooruzhennyy-myatezh-most-v-krym-i-gibel-titana-top-novostey-nedeli-1129602075.html

Вооруженный мятеж, мост в Крым и гибель "Титана": топ новостей недели

Вооруженный мятеж, мост в Крым и гибель "Титана": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Вооруженный мятеж, мост в Крым и гибель "Титана": топ новостей недели

Попытка вооруженного мятежа в России - главное. Почему Киев приостановил контрнаступление. Удар ВСУ по Чонгарскому мосту. "Последнее русское предупреждение"... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T08:55

2023-06-25T08:55

2023-06-25T08:55

новости

попытка вооруженного мятежа в россии

крым

россия

евгений пригожин

чвк "вагнер"

владимир путин (политик)

контрнаступление всу

удар всу по мосту на чонгаре

железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Попытка вооруженного мятежа в России - главное. Почему Киев приостановил контрнаступление. Удар ВСУ по Чонгарскому мосту. "Последнее русское предупреждение" Западу и Киеву. Повреждение железнодорожных путей под Феодосией. Гибель батискафа "Титан" в Атлантике. Землетрясение у берегов Крыма.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Попытка вооруженного мятежаВ пятницу вечером в соцсетях появились сведения от имени главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими военными ударах по тыловым частям военной компании. В Минобороны РФ заявили, что информация не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам в субботу. Также он подчеркнул, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.Вечером в субботу стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В результате переговоров стороны достигли договоренностей о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.Пригожин принял предложение об остановке движения колонн ЧВК и развернул их, сообщив, что они убывают в полевые лагеря.Контрнаступление ВСУКиев принял решение о приостановке наступления на российские позиции из-за больших потерь и "неоднозначных" результатов в ходе первых атак. Такое мнение на этой неделе выразил журналист Wall Street Journal Мэтью Люксмур. Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак, уничтожив часть современного западного вооружения, находящегося на вооружении Украины. При этом, украинское продвижение, по мнению Люксмура, не несет прямой угрозы российским линиям обороны в Запорожской области и ДНР. Удар по Чонгарскому мостуВ ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, повреждено дорожное полотно, обошлось без жертв. По предварительной оценке, использовались крылатые ракеты Storm Shadow, которые были произведены во Франции, с соответствующей маркировкой SCALP-EG. Сразу после ночного удара специалисты приступили к обследованию транспортного перехода. При этом сухопутное транспортное сообщение с Крымом продолжается, но временно осуществляется по остальным двум пунктам пропуска. Рейсовые автобусы, следовавшие ранее через пункт пропуска "Джанкой", переориентированы на КПП "Армянск", грузовики - на "Перекоп". Как заявили власти, цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться. Последнее русское предупреждениеРоссийская сторона в лице министра обороны страны Сергея Шойгу четко дала понять Киеву и Западу, что за атакой ракетами HIMARS и Storm Shadow на Крым последуют жесткие и решительные ответные действия. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов.Шойгу во вторник заявил, что руководство вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Министр предупредил, что такой шаг будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине. По мнению военных экспертов, российская сторона в лице министра обороны страны сделала Киеву и Западу "последнее русское предупреждение". ЧП на железной дороге в ФеодосииВ ночь на 11 июня в Кировском районе полуострова между Владиславовкой и Феодосией были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили. Всех пассажиров, ожидавших отправления утреннего пригородного поезда "Волна" из Феодосии во Владиславовку, отправили автобусами от станции "Айвазовская", а движение поездов на линии восстановили уже через несколько часов. Трагедия "Титана"18 июня батискаф с пятью туристами пропал во время спуска к затонувшему "Титанику" в Атлантике. На борту аппарата американской компании OceanGate Expeditions находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман. Связь с экипажем пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения. В течение нескольких суток береговая охрана США продолжала поиски "Титана". 22 июня стало известно, что батискаф разрушен в результате взрыва, а члены экипажа погибли. Из-за того, что обломки находятся на большой глубине, вероятность обнаружения останков погибших мала, завили участники спасательной операции. При этом ученые считают, что там нет крупных хищников, поэтому тела погибших в батискафе "Титан" сохранятся на несколько недель, в соленой воде останки "высохнут". Землетрясение у берегов КрымаЗемлетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5.42 в четверг в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе. Как сообщили ученые, повторение толчков возможно.

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https://crimea.ria.ru/20230624/za-chongar-otvetili-vks-rossii-unichtozhili-sklad-s-raketami-storm-shadow-1129600885.html

https://crimea.ria.ru/20230617/kontrnastuplenie-vsu-i-mir-posle-svo-top-novostey-nedeli-1129449161.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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